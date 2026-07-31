/ RAFAEL ROMAN
Por Redacción EC

El peruano Ignacio Buse ya conoce el recorrido que tendrá en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Canadá, uno de los torneos más importantes de la gira sobre cancha dura previa al Abierto de Estados Unidos.

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