El peruano Ignacio Buse ya conoce el recorrido que tendrá en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Canadá, uno de los torneos más importantes de la gira sobre cancha dura previa al Abierto de Estados Unidos.

El sorteo determinó que Buse enfrentará en la primera ronda a un jugador proveniente de la fase clasificatoria (Qualifier). En caso de conseguir la victoria, tendrá un exigente desafío en la siguiente instancia.

Arthur Fils espera en la segunda ronda

El francés Arthur Fils, actual cabeza de serie número 18, recibió un bye y avanzó directamente a la segunda ronda del torneo.

Eso significa que el europeo será el rival de Ignacio Buse si el peruano supera con éxito su debut en el certamen canadiense.

Una gran oportunidad para el peruano

El Masters 1000 de Canadá representa una importante vitrina para Ignacio Buse, quien buscará sumar una victoria en un torneo de máxima categoría del circuito ATP.

De avanzar a la segunda ronda, el peruano tendría la posibilidad de medirse con uno de los jugadores sembrados del torneo y continuar consolidándose frente a rivales de mayor jerarquía.

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La gira norteamericana de Ignacio Buse antes del US Open

El Masters 1000 de Canadá marcará el inicio de la gira norteamericana sobre canchas duras para Buse, una etapa clave del calendario ATP que tendrá como principal objetivo el US Open, último Grand Slam de la temporada.

El tenista peruano afrontará un exigente recorrido durante agosto, con participación confirmada en cuatro torneos consecutivos:

Semana del 2 de agosto: Masters 1000 de Montreal (Canadá), donde ingresó de forma directa al cuadro principal.

Semana del 13 de agosto: Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), también con aceptación directa al cuadro principal.

Semana del 23 de agosto: ATP 250 de Winston-Salem (Estados Unidos), certamen al que accedió directamente al cuadro principal.

Semana del 30 de agosto: US Open (Estados Unidos), último Grand Slam del año, donde igualmente disputará el cuadro principal tras asegurar su ingreso directo.

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