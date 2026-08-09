Dana Guzmán hace historia en Estados Unidos y conquista su primer título profesional. (Foto: W35 Southaven)
Dana Guzmán hace historia en Estados Unidos y conquista su primer título profesional. (Foto: W35 Southaven)
Por Redacción EC

Dana Guzmán ya tiene su primer título profesional. La tenista peruana se consagró campeona del W35 Southaven, en Estados Unidos, luego de superar en la final a la local Annika Penickova por 6-2 y 6-4, en una hora y 25 minutos. Con una actuación sólida de principio a fin, la raqueta nacional cerró así una semana que quedará marcada como un punto importante en su carrera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.