Dana Guzmán ya tiene su primer título profesional. La tenista peruana se consagró campeona del W35 Southaven, en Estados Unidos, luego de superar en la final a la local Annika Penickova por 6-2 y 6-4, en una hora y 25 minutos. Con una actuación sólida de principio a fin, la raqueta nacional cerró así una semana que quedará marcada como un punto importante en su carrera.

Guzmán tomó el control del partido desde los primeros juegos. La peruana encontró la fórmula para complicar el servicio de Penickova y consiguió rápidamente una ventaja que le permitió jugar con mayor tranquilidad. El primer set terminó 6-2 a su favor, dejando claro que no estaba dispuesta a ceder el control de la definición.

La estadounidense reaccionó en el segundo parcial y elevó el nivel de su juego. El encuentro se volvió más parejo, pero Guzmán mantuvo la concentración y aprovechó los momentos decisivos para volver a marcar diferencias. Con el 6-4 definitivo, la peruana aseguró la victoria y levantó por primera vez un trofeo en el circuito profesional.

🎾W35 🇺🇸 SOUTHAVEN 🔵 (9/AGO): 🇵🇪DANA GUZMÁN OBTIENE DE FORMA BRILLANTE YSIN CEDER SETS SU PRIMER 🏆 TITULO PROFESIONAL EN SINGLES‼️



👤Final

✅🇵🇪D. Guzmán (Nº479) a 🇺🇸A. Penickova (Nº928): 6-2 6-4



📊W-L Finales de 🇵🇪Dana en su Carrera: 1-2



📉Live Ranking 🇵🇪: Nº525🔻46 (no… https://t.co/m8oJ96F8qd pic.twitter.com/jbwB4dz4Gq — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) August 9, 2026

El camino hacia el título también tuvo varios desafíos. En los cuartos de final, Guzmán venció a la rumana Carmen Andreaa Herea, mientras que en una ronda anterior había superado a la estadounidense Alyssa Ahn. Ya en semifinales, la peruana derrotó a la coreana Eunhye Lee y consiguió su boleto para la definición del torneo.

Guzmán, actualmente ubicada en el puesto 479 del ranking WTA, suma así un logro importante en su carrera y un impulso para continuar escalando posiciones. El título conseguido en Southaven no solo representa su primera celebración profesional, sino también una señal del crecimiento de la tenista peruana en el circuito internacional.

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