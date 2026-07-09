Ignacio Buse, primera raqueta nacional en el ranking ATP. Foto: EFE/MIQUEL A. BORRÀS
Ignacio Buse, primera raqueta nacional en el ranking ATP. Foto: EFE/MIQUEL A. BORRÀS
Por Redacción EC

El tenis peruano tendrá representación en uno de los torneos más importantes del circuito ATP. Ignacio Buse clasificó directamente al cuadro principal del Masters 1000 de Montreal gracias a su ubicación en el puesto 33 del ranking mundial.

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