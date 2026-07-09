El tenis peruano tendrá representación en uno de los torneos más importantes del circuito ATP. Ignacio Buse clasificó directamente al cuadro principal del Masters 1000 de Montreal gracias a su ubicación en el puesto 33 del ranking mundial.

Aunque el peruano no alcanzó a ubicarse entre los primeros sembrados que reciben un pase libre en la primera ronda, sí aseguró su presencia en el torneo y deberá disputar el debut para buscar un lugar en la segunda fase.

Ignacio Buse ganó en su debut en dobles en Wimlbledon (Foto: AP)

Buse buscará avanzar desde la primera ronda

Al no ingresar dentro del grupo de jugadores con bye, Ignacio Buse comenzará su participación desde la ronda inicial del certamen canadiense. El peruano conocerá a su rival una vez que se realice el sorteo del cuadro principal, donde intentará seguir sumando puntos importantes en la gira sobre superficie dura rumbo al Abierto de Estados Unidos.

La principal ausencia del torneo será la del español Carlos Alcaraz, quien continúa recuperándose de la lesión en la muñeca que lo ha mantenido alejado de las canchas.

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El objetivo del número uno español es reaparecer en el Masters 1000 de Cincinnati, siguiente torneo de la gira norteamericana sobre pista dura antes del US Open.

¿Cuándo será el sorteo y cuándo comienza el torneo?

El sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Montreal se realizará el viernes 31 de julio, mientras que los encuentros de la primera ronda comenzarán a disputarse desde el domingo 2 de agosto.

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