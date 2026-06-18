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Confirmado: Ignacio Buse será sembrado en Wimbledon 2026 y vuelve a poner al Perú en la élite. (Foto: ATP)
Confirmado: Ignacio Buse será sembrado en Wimbledon 2026 y vuelve a poner al Perú en la élite. (Foto: ATP)
/ picture alliance
Por Redacción EC

Ignacio Buse recibió una gran noticia de cara al próximo desafío de su carrera: será uno de los tenistas sembrados en el cuadro principal de Wimbledon 2026. El peruano aparecerá la próxima semana entre los puestos 34 o 35 del ranking ATP, posición que le permitirá evitar a rivales mejor ubicados durante las primeras rondas del Grand Slam británico.

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