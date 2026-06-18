Ignacio Buse recibió una gran noticia de cara al próximo desafío de su carrera: será uno de los tenistas sembrados en el cuadro principal de Wimbledon 2026. El peruano aparecerá la próxima semana entre los puestos 34 o 35 del ranking ATP, posición que le permitirá evitar a rivales mejor ubicados durante las primeras rondas del Grand Slam británico.

La confirmación llega luego de que se cumplieran los escenarios que favorecían al tenista nacional en la clasificación mundial. Al ser sembrado, Buse tendrá una ventaja importante en el sorteo, ya que no podrá cruzarse con jugadores de mayor ranking en las dos primeras etapas del torneo.

Con este logro, el tenis peruano volverá a contar con un jugador sembrado en este Grand Slam después de 22 años. El último en conseguirlo fue Luis Horna, quien apareció como cabeza de serie en Wimbledon 2004.

Buse llega a este momento tras una semana positiva en el circuito ATP, pese a quedar eliminado en los octavos de final del ATP 500 de Queen’s. El peruano cayó ante el estadounidense Brandon Nakashima, actual número 32 del mundo, por 6-2 y 6-2.

Ahora, ‘Nacho’ continuará su preparación sobre césped antes de Wimbledon. La próxima semana disputará el ATP 250 de Mallorca, torneo en el que espera participar tanto en singles como en dobles para seguir sumando experiencia en esta superficie.

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