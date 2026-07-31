Gonzalo Bueno clasifica a semifinales del Challenger de Liberec tras retiro de su rival. (Foto: AFP)
Gonzalo Bueno clasifica a semifinales del Challenger de Liberec tras retiro de su rival. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Gonzalo Bueno clasificó este viernes a las semifinales del Challenger de Liberec, en República Checa, luego de que el argentino Juan Bautista Torres se retirara por lesión cuando el marcador favorecía al tenista peruano por 5-2 en el primer set. Con este resultado, el peruano quedó a solo dos victorias de conquistar nuevamente el título del certamen.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.