Gonzalo Bueno clasificó este viernes a las semifinales del Challenger de Liberec, en República Checa, luego de que el argentino Juan Bautista Torres se retirara por lesión cuando el marcador favorecía al tenista peruano por 5-2 en el primer set. Con este resultado, el peruano quedó a solo dos victorias de conquistar nuevamente el título del certamen.

El encuentro tuvo un claro dominio de Bueno desde los primeros juegos. El peruano (160ºATP) impuso un ritmo sólido desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para tomar una rápida ventaja. Tras apenas 40 minutos de juego, Torres (276º ATP) decidió abandonar el partido debido a problemas físicos, otorgándole el pase al tenista nacional.

El avance a semifinales confirma el gran presente de Gonzalo Bueno sobre la arcilla europea. Antes de este compromiso, el peruano había superado al checo Hynek Barton (268° ATP) y al español Pablo Martínez (559° ATP), encadenando actuaciones convincentes que lo consolidan como uno de los principales candidatos al título en Liberec.

Además, Bueno busca defender los puntos obtenidos tras coronarse campeón del torneo en 2025, resultado que fue clave para su ascenso en el circuito profesional. Su regularidad durante las últimas semanas también lo ha convertido en una de las principales cartas del tenis peruano en el Challenger Tour.

En las semifinales, Gonzalo Bueno enfrentará al ganador del duelo entre el eslovaco Norbert Gombos (423° ATP) y el suizo Kilian Feldbausch (242° ATP). Con la confianza en alza y el título nuevamente al alcance, el peruano intentará dar un paso más hacia una nueva celebración en las canchas de Liberec.

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