El peruano Gonzalo Bueno firmó una gran actuación en las semifinales del Challenger de Liberec tras imponerse por un contundente doble 6-3 al eslovaco Norbert Gombos.

El encuentro se disputó sobre la arcilla del Svijany Court, en República Checa, donde el tenista nacional mostró solidez desde el fondo de la cancha y una notable eficacia en los momentos clave del partido.

Con esta victoria, Bueno clasifica a la final del torneo por segundo año consecutivo, manteniendo viva la posibilidad de defender el título que conquistó en la temporada 2025.

A un paso del bicampeonato

El actual campeón del torneo buscará levantar nuevamente el trofeo este domingo, cuando enfrente al checo Jan Kumstat (508 del ranking ATP), quien accedió a la final tras vencer al indio Sumit Nagal en la otra semifinal.

El rival contará con el apoyo del público local, pero Bueno llega con confianza, ritmo competitivo y la experiencia de haber ganado este torneo el año pasado.

Momento clave en su carrera

Este nuevo paso a una final reafirma el crecimiento de Gonzalo Bueno en el circuito Challenger. Su regularidad en arcilla y su capacidad para competir en instancias decisivas lo consolidan como una de las principales cartas del tenis peruano.

La final en Liberec representa una gran oportunidad no solo para sumar un nuevo título, sino también para seguir escalando posiciones en el ranking ATP.