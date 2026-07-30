Gonzalo Bueno avanza a cuartos de final del Challenger de Liberec y sigue firme en la defensa del título. (Foto: AFP)
Gonzalo Bueno avanza a cuartos de final del Challenger de Liberec y sigue firme en la defensa del título. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Gonzalo Bueno continúa demostrando su gran nivel sobre la arcilla europea. El tenista peruano selló este jueves su clasificación a los cuartos de final del Challenger de Liberec, en República Checa, tras superar al local Hynek Barton por 7-5 y 7-5. Con este resultado, la primera raqueta nacional mantiene intactas sus opciones de revalidar el título conquistado la temporada pasada.

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