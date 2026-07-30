Gonzalo Bueno continúa demostrando su gran nivel sobre la arcilla europea. El tenista peruano selló este jueves su clasificación a los cuartos de final del Challenger de Liberec, en República Checa, tras superar al local Hynek Barton por 7-5 y 7-5. Con este resultado, la primera raqueta nacional mantiene intactas sus opciones de revalidar el título conquistado la temporada pasada.

El encuentro fue mucho más parejo de lo que reflejó el marcador. Bueno necesitó 1 hora y 56 minutos para derrotar al tenista checo en un partido marcado por constantes quiebres de servicio. El peruano rompió el saque de su rival en seis oportunidades y cedió el suyo en cuatro, imponiéndose en los momentos decisivos de cada set.

Con este triunfo, Gonzalo Bueno ratifica el buen momento que atraviesa en el circuito Challenger y se consolida como uno de los principales candidatos para repetir la corona en Liberec. El peruano llegó al torneo con la presión de defender los puntos obtenidos en la edición anterior, pero hasta el momento ha respondido con actuaciones sólidas y efectivas.

Gonzalo Bueno avanza a cuartos de final del Challenger de Liberec y sigue firme en la defensa del título. (Foto: ATP)

Ahora, el siguiente desafío será frente al argentino Juan Bautista Torres, quien consiguió su clasificación tras eliminar a su compatriota Guido Iván Justo. El ganador de este cruce avanzará a las semifinales del certamen checo y quedará a solo dos victorias de levantar el trofeo.

Bueno buscará aprovechar el impulso de esta victoria para seguir escalando posiciones en el ranking ATP y confirmar el gran nivel que viene mostrando durante la temporada. Un nuevo triunfo lo acercaría a una segunda consagración consecutiva en Liberec y lo llenaría de confianza de cara a la Copa Davis en septiembre.

SOBRE EL AUTOR