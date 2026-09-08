Por Redacción EC

Gonzalo Bueno protagonizó una importante remontada este martes en el Challenger de Sevilla 2026. El tenista peruano derrotó al español Carlos Sánchez Jover por 0-6, 6-4 y 6-4 y consiguió su clasificación a la segunda ronda del certamen.

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