Gonzalo Bueno protagonizó una importante remontada este martes en el Challenger de Sevilla 2026. El tenista peruano derrotó al español Carlos Sánchez Jover por 0-6, 6-4 y 6-4 y consiguió su clasificación a la segunda ronda del certamen.

El encuentro comenzó de la peor manera para el representante nacional. Sánchez Jover se impuso con autoridad en el primer set y dejó a Bueno sin poder ganar un solo juego: 6-0.

Sin embargo, el peruano reaccionó en la segunda manga. Bueno mejoró su rendimiento y logró quedarse con el set por 6-4, llevando el partido a una definición en el tercer parcial.

Gonzalo Bueno completó la remontada

En el tercer set, el peruano mantuvo la intensidad y volvió a imponerse por 6-4. De esta manera, cerró una remontada después de haber estado contra las cuerdas tras el contundente inicio del español.

Con el triunfo, Bueno avanzó a la segunda ronda del Challenger de Sevilla, torneo que se disputa sobre superficie de arcilla. El peruano llegaba al certamen como el número 172 del ranking ATP, mientras que Sánchez Jover ocupaba el puesto 347.

Bueno igualó el historial ante Sánchez Jover

La victoria también permitió que Gonzalo Bueno igualara el historial de enfrentamientos directos con Carlos Sánchez Jover. Antes de este partido, el español había ganado el único duelo previo entre ambos, disputado en las clasificaciones del Challenger de Punta del Este en enero de 2024 por 3-6, 6-4 y 6-2.

Ahora, el H2H queda 1-1, con ambos triunfos conseguidos sobre tierra batida.