Aissa Chuman lidera el ranking en dos categorías y Facundo Castañeda gana dos oros.
Aissa Chuman lidera el ranking en dos categorías y Facundo Castañeda gana dos oros.
Por Redacción EC

¡El surf peruano volvió a demostrar su garra y talento en aguas internacionales! La delegación nacional conquistó 14 medallas en la sexta fecha del ALAS Global Tour, campeonato de cuatro estrellas disputado del 9 al 13 de octubre en Playa La Marginal, Puerto Rico. Más de 30 surfistas peruanos participaron en esta exigente competencia, la mayoría con experiencia reciente en el Mundial Junior.

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