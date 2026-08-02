Gonzalo Bueno no logró revalidar su corona y cayó en la final del Challenger 75 de Liberec 2026 frente al local Jan Kumstát, quien se impuso con un contundente 6-3 y 6-1. El encuentro se disputó el domingo 2 de agosto sobre tierra batida en República Checa, donde el europeo fue ampliamente superior de principio a fin.

Kumstát, ubicado en el puesto 508 del ranking ATP, llegaba como la gran revelación del certamen. En contraste, Bueno (160° ATP) partía como favorito tras ser el campeón vigente.

Sin embargo, el checo hizo valer su condición de local y firmó una actuación sólida para quedarse con el título.

Estadísticas que marcaron la diferencia

El desarrollo del partido estuvo claramente inclinado a favor de Kumstát, especialmente por su dominio con el servicio:

Aces: 6 (Kumstát) vs 2 (Bueno)

6 (Kumstát) vs 2 (Bueno) Efectividad de primer servicio: 53% vs 44%

53% vs 44% Puntos ganados con primer servicio: 90% vs 44%

90% vs 44% Puntos de quiebre: 4/11 vs 0/1

4/11 vs 0/1 Total de puntos ganados: 62 vs 35

El alto porcentaje de puntos ganados con el primer saque (90%) fue determinante para que el checo controle el ritmo del partido y no le diera opciones al peruano.

A diferencia de sus presentaciones previas en el torneo, Gonzalo Bueno no logró imponer su juego desde el fondo de la cancha ni generar oportunidades de quiebre.

El peruano apenas contó con una chance de break en todo el partido, la cual no pudo concretar.

Balance positivo pese a la derrota

A pesar de la caída, el paso de Bueno por Liberec vuelve a ser destacado. Alcanzar la final por segundo año consecutivo confirma su regularidad en el circuito Challenger y su buen desempeño sobre arcilla.

Impacto en el ranking ATP

Este resultado le permitirá sumar puntos importantes en el ranking, lo que podría ayudarlo a mantenerse dentro del Top 200 y seguir escalando posiciones en la temporada.

Lo que viene para Gonzalo Bueno

El tenista nacional continuará su gira en el circuito Challenger, donde buscará revancha y nuevas oportunidades para conquistar títulos en lo que resta del año.