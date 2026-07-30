El tenis peruano afrontará una etapa decisiva de la temporada con la participación de Ignacio Buse en una exigente gira sobre canchas duras en Norteamérica, donde buscará llegar en las mejores condiciones al US Open, el último Grand Slam del año.
El tenis peruano afrontará una etapa decisiva de la temporada con la participación de Ignacio Buse en una exigente gira sobre canchas duras en Norteamérica, donde buscará llegar en las mejores condiciones al US Open, el último Grand Slam del año.
El principal representante nacional ya tiene definido su calendario para el mes de agosto y competirá en varios torneos de preparación con acceso directo al cuadro principal.
PUEDES VER: Ignacio Buse venció 2-1 a Vit Kopriva y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Generali 2026
El recorrido completo de Ignacio Buse en agosto
El itinerario del raquetista peruano abarca cuatro certámenes de alto nivel repartidos a lo largo del mes:
Semana 2 de agosto:
- Torneo: Montreal, Canadá
- Tipo: M1000
- Condición: Aceptación directa en cuadro principal.
Semana 13 de agosto:
- Torneo: Cincinnati, USA
- Tipo: M1000
- Condición: Aceptación directa en cuadro principal.
Semana 23 de agosto:
- Torneo: Winston-Salem, USA
- Tipo: ATP250
- Condición: Aceptación directa en cuadro principal.
#Tournament 🇵🇪 | ¡Así será la gira norteamericana de Ignacio Buse!— Tenis al Máximo (@Tenisalmaximo) July 29, 2026
Compartimos la hoja de ruta de nuestro principal tenista, Ignacio Buse, para la gira sobre canchas duras, una exigente etapa del circuito que tendrá como gran objetivo el US Open, último Grand Slam del año. pic.twitter.com/hIdqQ0hZOB
El gran objetivo del año: El US Open
La gira sobre cemento culminará en el evento más importante de la temporada norteamericana.
- Semana 30 de agosto:
- Torneo: US Open, USA
- Tipo: Grand Slam (GS)
- Condición: Aceptación directa en cuadro principal.
Con este calendario confirmado, Buse buscará consolidar su nivel frente a los mejores exponentes del circuito mundial en la antesala y desarrollo del último Major de la temporada.
VIDEO RECOMENDADO
- Ignacio Buse perdió 2-0 ante Stefanos Tsitsipas por el ATP Gstaad
- Ignacio Buse enfrentará al griego Tsitsipás en su debut en el ATP 250 de Gstaad
- Ignacio Buse jugará el Masters 1000 de Montreal: conoce el cuadro principal y las fechas
- Ignacio Buse avanza en dobles de Wimbledon: clasificó a segunda ronda junto a Marco Trungelliti
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.