Ignacio Buse ganó en su debut en dobles en Wimlbledon (Foto: AP)
Ignacio Buse ganó en su debut en dobles en Wimlbledon (Foto: AP)
Por Redacción EC

El tenis peruano afrontará una etapa decisiva de la temporada con la participación de Ignacio Buse en una exigente gira sobre canchas duras en Norteamérica, donde buscará llegar en las mejores condiciones al US Open, el último Grand Slam del año.

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