Ignacio Buse enfrenta al griego Stefanos Tsitsipas en el ATP 250 de Gstaad. Conoce el horario y canal para ver el partido EN VIVO. (Foto: AP)
Ignacio Buse enfrenta al griego Stefanos Tsitsipas en el ATP 250 de Gstaad. Conoce el horario y canal para ver el partido EN VIVO. (Foto: AP)
Por Redacción EC

Ignacio Buse afronta un duro reto en el ATP 250 de Gstaad al medirse ante el experimentado Stefanos Tsitsipas. El encuentro genera gran expectativa en Perú, ya que el joven tenista nacional atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el circuito profesional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.