Ignacio Buse afronta un duro reto en el ATP 250 de Gstaad al medirse ante el experimentado Stefanos Tsitsipas. El encuentro genera gran expectativa en Perú, ya que el joven tenista nacional atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el circuito profesional.

El duelo corresponde a la ronda inicial del torneo que se disputa en Suiza y marcará un nuevo capítulo entre ambos jugadores, quienes ya se enfrentaron recientemente con victoria para el peruano. Buse buscará repetir el resultado y seguir avanzando en el certamen.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Tsitsipas hoy?

El partido entre Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas está programado para jugarse alrededor de las 8:20 a. m. (hora peruana), aunque el horario puede variar dependiendo de la duración de encuentros previos en la jornada.

En Suiza, sede del torneo, el duelo está previsto en horas de la tarde en la cancha principal.

¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs Tsitsipas?

La transmisión del partido estará disponible en Disney+ Premium para toda Latinoamérica, plataforma que cuenta con los derechos del circuito ATP.

Otra alternativa para seguir el encuentro es Tennis TV, servicio oficial del ATP Tour con cobertura en vivo de todos los partidos del torneo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias ONLINE a través de portales deportivos.

Ignacio Buse vs Tsitsipas: historial y antecedentes

Ambos tenistas ya se enfrentaron semanas atrás en el ATP de Mallorca, donde Ignacio Buse sorprendió al imponerse en sets corridos (7-6 y 6-3), logrando una de las victorias más importantes de su carrera.

Este nuevo enfrentamiento representa una oportunidad para que el peruano confirme su crecimiento en el circuito, mientras que Tsitsipas buscará revancha y hacer valer su experiencia.

Buse llega en su mejor momento

Ignacio Buse atraviesa la mejor temporada de su carrera, consolidándose como la primera raqueta nacional y destacando en torneos ATP. Su participación en Gstaad refuerza su progresión y lo posiciona como una de las principales promesas del tenis sudamericano.

El partido ante Tsitsipas será clave para medir su nivel frente a rivales de élite y seguir sumando confianza en el circuito profesional.