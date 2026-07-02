Ignacio Buse avanza en dobles de Wimbledon: clasificó a segunda ronda junto a Marco Trungelliti. (Foto: ATP)
Ignacio Buse avanza en dobles de Wimbledon: clasificó a segunda ronda junto a Marco Trungelliti. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Ignacio Buse debutó con victoria en el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al argentino Marco Trungelliti, tras imponerse en un exigente encuentro a la dupla conformada por el indio Anirudh Chandrasekar y el japonés Takeru Yuzuki, asegurando su clasificación a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

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