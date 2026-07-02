Ignacio Buse debutó con victoria en el cuadro de dobles de Wimbledon 2026 junto al argentino Marco Trungelliti, tras imponerse en un exigente encuentro a la dupla conformada por el indio Anirudh Chandrasekar y el japonés Takeru Yuzuki, asegurando su clasificación a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

El partido fue muy disputado de principio a fin y se extendió durante dos horas y 19 minutos. La dupla sudamericana tomó ventaja al quedarse con el primer set por 6-4, pero sus rivales reaccionaron y llevaron el duelo a una tercera manga tras imponerse por 7-6 (3) en el segundo parcial.

La definición mantuvo la misma intensidad. Ninguna de las parejas logró sacar una diferencia importante y el tercer set terminó resolviéndose en un súper tie-break, donde Buse y Trungelliti mostraron mayor solidez en los puntos decisivos para quedarse con la victoria por 10-7.

Con este resultado, el peruano continúa con vida en el cuadro de dobles de Wimbledon y suma confianza en uno de los torneos más importantes del circuito. Además, confirma el buen momento que atraviesa tras consolidarse entre los mejores tenistas del ranking ATP.

En la segunda ronda, Ignacio Buse y Marco Trungelliti tendrán un nuevo reto frente al portugués Francisco Cabral y el austriaco Lucas Miedler, una pareja con experiencia en el circuito que buscará frenar el avance del peruano en el césped londinense.

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