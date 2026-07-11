Ignacio Buse enfrentará al griego Tsitsipás en su debut en el ATP 250 de Gstaad. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse enfrentará al griego Tsitsipás en su debut en el ATP 250 de Gstaad. (Foto: Getty Images)
/ BSR Agency
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya tiene rival para su estreno en el ATP 250 de Gstaad, en Suiza. El peruano se medirá con el griego Stefanos Tsitsipás en la primera ronda de un torneo que representa una nueva oportunidad para seguir consolidándose en el circuito ATP. El duelo llega en un momento especial para el tenista nacional, que atraviesa la mejor temporada de su carrera tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo y afianzarse entre los mejores jugadores del mundo.

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