Ignacio Buse ya tiene rival para su estreno en el ATP 250 de Gstaad, en Suiza. El peruano se medirá con el griego Stefanos Tsitsipás en la primera ronda de un torneo que representa una nueva oportunidad para seguir consolidándose en el circuito ATP. El duelo llega en un momento especial para el tenista nacional, que atraviesa la mejor temporada de su carrera tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo y afianzarse entre los mejores jugadores del mundo.

El encuentro tendrá un ingrediente adicional: será el segundo enfrentamiento entre ambos en menos de un mes. La última vez que se vieron las caras fue en el ATP de Mallorca, donde Buse sorprendió al imponerse en sets corridos y firmó una de las victorias más resonantes de su trayectoria. Ese resultado no solo confirmó el gran momento del peruano, sino que también demostró que puede competir de igual a igual frente a jugadores de la élite del tenis mundial.

🎾ATP 250 🇨🇭GSTAAD 🟤 (13-19/JUL): 🇵🇪IGNACIO BUSE CONOCE A SU RIVAL EN EL TORNEO DONDE FUE SEMIFINALISTA EN 2025



🗓️13-14/7

👤R32

(5)🇵🇪I. Buse (Nº33 LR) 🆚 🇬🇷S. Tsitsipas (Nº83 LR)



📊H2H: 🇵🇪1 🇬🇷0 (2026 🟢)



👉W-L 🇵🇪Nacho 🆚🔝100 en 2026: 13-13 (últimos 12 partidos: 8-4)… https://t.co/5B4w3ciBqT — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) July 11, 2026

Ahora, el escenario será diferente. Gstaad se disputa sobre polvo de ladrillo, una superficie que históricamente ha favorecido el juego de Tsitsipás, aunque Buse también ha mostrado un crecimiento notable sobre arcilla, como lo evidenció con el título conseguido en Hamburgo. El peruano buscará repetir la fórmula que le permitió vencer al griego semanas atrás y dar un nuevo golpe en el circuito.

Para Buse, el ATP 250 de Gstaad representa otra prueba de fuego en una temporada que lo ha convertido en la principal raqueta del tenis peruano. Una victoria sobre Tsitsipás no solo significaría avanzar a la siguiente ronda, sino también ratificar que su irrupción en el circuito ya no es una sorpresa, sino la confirmación de que está listo para competir de manera constante frente a algunos de los mejores tenistas del planeta.