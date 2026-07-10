Cinco años después, el nombre de Conor McGregor volvió a estremecer Las Vegas. La ciudad que ha sido testigo de algunas de las noches más memorables de las artes marciales mixtas recibió nuevamente al irlandés, cuya sola presencia bastó para convertir la previa del UFC en un espectáculo cargado de tensión. Su regreso al octágono, tras un largo periodo de ausencia y luego de sus derrotas frente a Dustin Poirier, ya era uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año. Sin embargo, antes de que sonara la campana, McGregor dejó claro que nunca supo regresar en silencio.

Del otro lado lo esperaba Max Holloway, un rival acostumbrado a los grandes escenarios. El estadounidense, que derrotó a Poirier en julio de 2025 y llegó a este combate tras caer por decisión unánime ante Charles Oliveira en marzo, apareció con la serenidad de quien prefiere hablar con los puños cuando la puerta del octágono se cierra. Pero enfrente tenía al hombre que convirtió la provocación en un arte.

El tradicional careo terminó convirtiéndose en una batalla de miradas. Apenas quedó frente a Holloway, McGregor redujo la distancia con paso desafiante, le arrebató las gafas en un movimiento inesperado y llevó el enfrentamiento al límite al apoyar su frente contra la de su rival. Durante algunos segundos, el ambiente dejó de parecer una presentación oficial y se transformó en un combate contenido por apenas unos centímetros.

La temperatura subió de inmediato. Dana White tuvo que intervenir para separar a ambos peleadores antes de que la situación se desbordara, mientras integrantes de cada equipo sujetaban a sus respectivos luchadores para evitar que los golpes llegaran antes de tiempo. El incidente no hizo más que aumentar la expectativa alrededor de una pelea que promete emociones fuertes.

Las Vegas ya conoce las extravagancias de McGregor y la frialdad competitiva de Holloway. Esta vez, ambos escribieron un nuevo capítulo incluso antes de entrar a la jaula. El combate todavía no comienza, pero el mensaje quedó enviado: ninguno piensa regalar un centímetro y los dos están dispuestos a convertir este regreso en una noche que quede grabada en la historia de la UFC.

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