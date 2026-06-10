La Copa Mundial de Fútbol 2026 marcará un hito histórico en el deporte rey. Por primera vez, el torneo contará con la participación de 48 selecciones y se celebrará de forma conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Con un total de 104 partidos programados, los fanáticos del fútbol ya se preparan para un mes lleno de emociones ininterrumpidas. Aquí te vamos a contar cuál es el fixture oficial con todos los partidos de la cita mundialista.

Fixture oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Jueves 11 de junio de 2026 (Inauguración)

Partido 1 (Grupo A): México vs. Sudáfrica — Estadio Azteca (Ciudad de México)

México vs. Sudáfrica — Estadio Azteca (Ciudad de México) Partido 2 (Grupo A): Corea del Sur vs. República Checa — Estadio Akron (Guadalajara)

Viernes 12 de junio de 2026

Partido 3 (Grupo B): Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — BMO Field (Toronto)

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — BMO Field (Toronto) Partido 4 (Grupo D): Estados Unidos vs. Paraguay — SoFi Stadium (Los Ángeles)

Sábado 13 de junio de 2026

Partido 5 (Grupo B): Catar vs. Suiza — Levi’s Stadium (San Francisco)

Catar vs. Suiza — Levi’s Stadium (San Francisco) Partido 6 (Grupo C): Brasil vs. Marruecos — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)

Brasil vs. Marruecos — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey) Partido 7 (Grupo C): Haití vs. Escocia — Gillette Stadium (Boston)

Haití vs. Escocia — Gillette Stadium (Boston) Partido 8 (Grupo D): Australia vs. Turquía — BC Place (Vancouver)

Domingo 14 de junio de 2026

Partido 9 (Grupo E): Alemania vs. Curazao — NRG Stadium (Houston)

Alemania vs. Curazao — NRG Stadium (Houston) Partido 10 (Grupo E): Países Bajos vs. Japón — AT&T Stadium (Dallas)

Países Bajos vs. Japón — AT&T Stadium (Dallas) Partido 11 (Grupo F): Costa de Marfil vs. Ecuador — Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Costa de Marfil vs. Ecuador — Lincoln Financial Field (Filadelfia) Partido 12 (Grupo F): Italia vs. Omán — Hard Rock Stadium (Miami)

Lunes 15 de junio de 2026

Partido 13 (Grupo G): España vs. Cabo Verde — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

España vs. Cabo Verde — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partido 14 (Grupo G): Bélgica vs. Egipto — Lumen Field (Seattle)

Bélgica vs. Egipto — Lumen Field (Seattle) Partido 15 (Grupo H): Arabia Saudí vs. Uruguay — Hard Rock Stadium (Miami)

Arabia Saudí vs. Uruguay — Hard Rock Stadium (Miami) Partido 16 (Grupo H): Irán vs. Panamá — BC Place (Vancouver)

Martes 16 de junio de 2026

Partido 17 (Grupo I): Francia vs. Senegal — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)

Francia vs. Senegal — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey) Partido 18 (Grupo I): Nigeria vs. Jamaica — Arrowhead Stadium (Kansas City)

Nigeria vs. Jamaica — Arrowhead Stadium (Kansas City) Partido 19 (Grupo J): Argentina vs. Argelia — Arrowhead Stadium (Kansas City)

Argentina vs. Argelia — Arrowhead Stadium (Kansas City) Partido 20 (Grupo J): Suecia vs. Honduras — AT&T Stadium (Dallas)

Miércoles 17 de junio de 2026

Partido 21 (Grupo K): Portugal vs. RD Congo — NRG Stadium (Houston)

Portugal vs. RD Congo — NRG Stadium (Houston) Partido 22 (Grupo K): Inglaterra vs. Croacia — AT&T Stadium (Dallas)

Inglaterra vs. Croacia — AT&T Stadium (Dallas) Partido 23 (Grupo L): Uzbekistán vs. Colombia — Estadio Azteca (Ciudad de México)

Uzbekistán vs. Colombia — Estadio Azteca (Ciudad de México) Partido 24 (Grupo L): Nueva Zelanda vs. Camerún — Estadio BBVA (Monterrey)

Nueva Zelanda vs. Camerún — Estadio BBVA (Monterrey) Partido 25 (Grupo A): México vs. República Checa — Estadio Akron (Guadalajara)

México vs. República Checa — Estadio Akron (Guadalajara) Partido 26 (Grupo A): Corea del Sur vs. Sudáfrica — Estadio Azteca (Ciudad de México)

Jueves 18 de junio de 2026

Partido 27 (Grupo B): Canadá vs. Suiza — BC Place (Vancouver)

Canadá vs. Suiza — BC Place (Vancouver) Partido 28 (Grupo B): Catar vs. Bosnia y Herzegovina — Gillette Stadium (Boston)

Catar vs. Bosnia y Herzegovina — Gillette Stadium (Boston) Partido 29 (Grupo C): Brasil vs. Escocia — SoFi Stadium (Los Ángeles)

Brasil vs. Escocia — SoFi Stadium (Los Ángeles) Partido 30 (Grupo C): Haití vs. Marruecos — Hard Rock Stadium (Miami)

Viernes 19 de junio de 2026

Partido 31 (Grupo D): Estados Unidos vs. Turquía — Lumen Field (Seattle)

Estados Unidos vs. Turquía — Lumen Field (Seattle) Partido 32 (Grupo D): Australia vs. Paraguay — Levi’s Stadium (San Francisco)

Australia vs. Paraguay — Levi’s Stadium (San Francisco) Partido 33 (Grupo E): Alemania vs. Japón — Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Alemania vs. Japón — Lincoln Financial Field (Filadelfia) Partido 34 (Grupo E): Países Bajos vs. Curazao — Gillette Stadium (Boston)

Sábado 20 de junio de 2026

Partido 35 (Grupo F): Ecuador vs. Omán — NRG Stadium (Houston)

Ecuador vs. Omán — NRG Stadium (Houston) Partido 36 (Grupo F): Italia vs. Costa de Marfil — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)

Italia vs. Costa de Marfil — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey) Partido 37 (Grupo G): España vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas)

España vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas) Partido 38 (Grupo G): Bélgica vs. Cabo Verde — Arrowhead Stadium (Kansas City)

Domingo 21 de junio de 2026

Partido 39 (Grupo H): Uruguay vs. Panamá — Hard Rock Stadium (Miami)

Uruguay vs. Panamá — Hard Rock Stadium (Miami) Partido 40 (Grupo H): Irán vs. Arabia Saudí — SoFi Stadium (Los Ángeles)

Irán vs. Arabia Saudí — SoFi Stadium (Los Ángeles) Partido 41 (Grupo I): Francia vs. Jamaica — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Francia vs. Jamaica — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partido 42 (Grupo I): Nigeria vs. Senegal — NRG Stadium (Houston)

Lunes 22 de junio de 2026

Partido 43 (Grupo J): Argentina vs. Honduras — Hard Rock Stadium (Miami)

Argentina vs. Honduras — Hard Rock Stadium (Miami) Partido 44 (Grupo J): Suecia vs. Argelia — Levi’s Stadium (San Francisco)

Suecia vs. Argelia — Levi’s Stadium (San Francisco) Partido 45 (Grupo K): Portugal vs. Croacia — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Portugal vs. Croacia — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partido 46 (Grupo K): Inglaterra vs. RD Congo — Lumen Field (Seattle)

Martes 23 de junio de 2026

Partido 47 (Grupo L): Colombia vs. Camerún — BMO Field (Toronto)

Colombia vs. Camerún — BMO Field (Toronto) Partido 48 (Grupo L): Nueva Zelanda vs. Uzbekistán — Estadio BBVA (Monterrey)

Miércoles 24 de junio de 2026

Partido 49 (Grupo A): República Checa vs. Sudáfrica — Estadio BBVA (Monterrey)

República Checa vs. Sudáfrica — Estadio BBVA (Monterrey) Partido 50 (Grupo A): México vs. Corea del Sur — Estadio Azteca (Ciudad de México)

México vs. Corea del Sur — Estadio Azteca (Ciudad de México) Partido 51 (Grupo B): Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — BMO Field (Toronto)

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — BMO Field (Toronto) Partido 52 (Grupo B): Canadá vs. Catar — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Canadá vs. Catar — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partido 53 (Grupo C): Escocia vs. Marruecos — Hard Rock Stadium (Miami)

Escocia vs. Marruecos — Hard Rock Stadium (Miami) Partido 54 (Grupo C): Brasil vs. Haití — Arrowhead Stadium (Kansas City)

Jueves 25 de junio de 2026

Partido 55 (Grupo D): Turquía vs. Paraguay — Arrowhead Stadium (Kansas City)

Turquía vs. Paraguay — Arrowhead Stadium (Kansas City) Partido 56 (Grupo D): Estados Unidos vs. Australia — SoFi Stadium (Los Ángeles)

Estados Unidos vs. Australia — SoFi Stadium (Los Ángeles) Partido 57 (Grupo E): Japón vs. Curazao — Arrowhead Stadium (Kansas City)

Japón vs. Curazao — Arrowhead Stadium (Kansas City) Partido 58 (Grupo E): Alemania vs. Países Bajos — AT&T Stadium (Dallas)

Alemania vs. Países Bajos — AT&T Stadium (Dallas) Partido 59 (Grupo H): Panamá vs. Arabia Saudí — Levi’s Stadium (San Francisco)

Panamá vs. Arabia Saudí — Levi’s Stadium (San Francisco) Partido 60 (Grupo H): Uruguay vs. Irán — Lumen Field (Seattle)

Viernes 26 de junio de 2026

Partido 61 (Grupo F): Omán vs. Costa de Marfil — Gillette Stadium (Boston)

Omán vs. Costa de Marfil — Gillette Stadium (Boston) Partido 62 (Grupo F): Ecuador vs. Italia — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)

Ecuador vs. Italia — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey) Partido 63 (Grupo G): Egipto vs. Cabo Verde — Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Egipto vs. Cabo Verde — Lincoln Financial Field (Filadelfia) Partido 64 (Grupo G): España vs. Bélgica — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

España vs. Bélgica — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partido 65 (Grupo I): Jamaica vs. Senegal — Gillette Stadium (Boston)

Jamaica vs. Senegal — Gillette Stadium (Boston) Partido 66 (Grupo I): Francia vs. Nigeria — Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Sábado 27 de junio de 2026

Partido 67 (Grupo J): Honduras vs. Argelia — Estadio Akron (Guadalajara)

Honduras vs. Argelia — Estadio Akron (Guadalajara) Partido 68 (Grupo J): Argentina vs. Suecia — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)

Argentina vs. Suecia — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey) Partido 69 (Grupo K): Croacia vs. RD Congo — Levi’s Stadium (San Francisco)

Croacia vs. RD Congo — Levi’s Stadium (San Francisco) Partido 70 (Grupo K): Portugal vs. Inglaterra — Lumen Field (Seattle)

Portugal vs. Inglaterra — Lumen Field (Seattle) Partido 71 (Grupo L): Camerún vs. Uzbekistán — Estadio Akron (Guadalajara)

Camerún vs. Uzbekistán — Estadio Akron (Guadalajara) Partido 72 (Grupo L): Colombia vs. Nueva Zelanda — Estadio Azteca (Ciudad de México)

Calendario de la Fase de Eliminación Directa del Mundial 2026

A partir de aquí, las listas se indexan bajo el formato clásico de llaves cruzadas (clasificados por posición de grupo).

Ronda de 32 (Dieciseisavos de final) — Del 28 de junio al 3 de julio de 2026

28 de junio (Partido 73): 1° Grupo A vs. 3° Grupo C/D/E — Los Ángeles (SoFi Stadium)

1° Grupo A vs. 3° Grupo C/D/E — Los Ángeles (SoFi Stadium) 29 de junio (Partido 74): 1° Grupo B vs. 2° Grupo A — Boston (Gillette Stadium)

1° Grupo B vs. 2° Grupo A — Boston (Gillette Stadium) 29 de junio (Partido 75): 2° Grupo B vs. 2° Grupo C — Monterrey (Estadio BBVA)

2° Grupo B vs. 2° Grupo C — Monterrey (Estadio BBVA) 29 de junio (Partido 76): 1° Grupo C vs. 3° Grupo A/B/F — Houston (NRG Stadium)

1° Grupo C vs. 3° Grupo A/B/F — Houston (NRG Stadium) 30 de junio (Partido 77): 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F — Dallas (AT&T Stadium)

1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F — Dallas (AT&T Stadium) 30 de junio (Partido 78): 2° Grupo D vs. 2° Grupo E — Ciudad de México (Estadio Azteca)

2° Grupo D vs. 2° Grupo E — Ciudad de México (Estadio Azteca) 30 de junio (Partido 79): 1° Grupo E vs. 3° Grupo A/C/D — Seattle (Lumen Field)

1° Grupo E vs. 3° Grupo A/C/D — Seattle (Lumen Field) 1 de julio (Partido 80): 1° Grupo F vs. 2° Grupo G — Nueva York / Nueva Jersey (MetLife)

1° Grupo F vs. 2° Grupo G — Nueva York / Nueva Jersey (MetLife) 1 de julio (Partido 81): 1° Grupo G vs. 3° Grupo E/H/I — Atlanta (Mercedes-Benz)

1° Grupo G vs. 3° Grupo E/H/I — Atlanta (Mercedes-Benz) 1 de julio (Partido 82): 2° Grupo F vs. 2° Grupo H — San Francisco (Levi’s Stadium)

2° Grupo F vs. 2° Grupo H — San Francisco (Levi’s Stadium) 2 de julio (Partido 83): 1° Grupo H vs. 2° Grupo I — Miami (Hard Rock Stadium)

1° Grupo H vs. 2° Grupo I — Miami (Hard Rock Stadium) 2 de julio (Partido 84): 1° Grupo I vs. 3° Grupo G/J/K — Vancouver (BC Place)

1° Grupo I vs. 3° Grupo G/J/K — Vancouver (BC Place) 2 de julio (Partido 85): 2° Grupo J vs. 2° Grupo K — Los Ángeles (SoFi Stadium)

2° Grupo J vs. 2° Grupo K — Los Ángeles (SoFi Stadium) 3 de julio (Partido 86): 1° Grupo J vs. 3° Grupo H/I/L — Kansas City (Arrowhead)

1° Grupo J vs. 3° Grupo H/I/L — Kansas City (Arrowhead) 3 de julio (Partido 87): 1° Grupo K vs. 3° Grupo I/J/L — Dallas (AT&T Stadium)

1° Grupo K vs. 3° Grupo I/J/L — Dallas (AT&T Stadium) 3 de julio (Partido 88): 1° Grupo L vs. 2° Grupo L — Toronto (BMO Field)

Octavos de final — Del 4 al 7 de julio de 2026

4 de julio (Partido 89): Ganador 73 vs. Ganador 75 — Filadelfia (Lincoln Financial)

Ganador 73 vs. Ganador 75 — Filadelfia (Lincoln Financial) 4 de julio (Partido 90): Ganador 74 vs. Ganador 76 — Houston (NRG Stadium)

Ganador 74 vs. Ganador 76 — Houston (NRG Stadium) 5 de julio (Partido 91): Ganador 77 vs. Ganador 78 — Nueva York / Nueva Jersey (MetLife)

Ganador 77 vs. Ganador 78 — Nueva York / Nueva Jersey (MetLife) 5 de julio (Partido 92): Ganador 79 vs. Ganador 80 — Ciudad de México (Estadio Azteca)

Ganador 79 vs. Ganador 80 — Ciudad de México (Estadio Azteca) 6 de julio (Partido 93): Ganador 81 vs. Ganador 82 — Dallas (AT&T Stadium)

Ganador 81 vs. Ganador 82 — Dallas (AT&T Stadium) 6 de julio (Partido 94): Ganador 83 vs. Ganador 84 — Seattle (Lumen Field)

Ganador 83 vs. Ganador 84 — Seattle (Lumen Field) 7 de julio (Partido 95): Ganador 85 vs. Ganador 86 — Atlanta (Mercedes-Benz)

Ganador 85 vs. Ganador 86 — Atlanta (Mercedes-Benz) 7 de julio (Partido 96): Ganador 87 vs. Ganador 88 — Vancouver (BC Place)

Cuartos de final — Del 9 al 11 de julio de 2026

9 de julio (Partido 97): Ganador 89 vs. Ganador 90 — Boston (Gillette Stadium)

Ganador 89 vs. Ganador 90 — Boston (Gillette Stadium) 10 de julio (Partido 98): Ganador 91 vs. Ganador 92 — Los Ángeles (SoFi Stadium)

Ganador 91 vs. Ganador 92 — Los Ángeles (SoFi Stadium) 11 de julio (Partido 99): Ganador 93 vs. Ganador 94 — Kansas City (Arrowhead)

Ganador 93 vs. Ganador 94 — Kansas City (Arrowhead) 11 de julio (Partido 100): Ganador 95 vs. Ganador 96 — Miami (Hard Rock Stadium)

Semifinales — 14 y 15 de julio de 2026

14 de julio (Partido 101): Ganador 97 vs. Ganador 98 — Dallas (AT&T Stadium)

Ganador 97 vs. Ganador 98 — Dallas (AT&T Stadium) 15 de julio (Partido 102): Ganador 99 vs. Ganador 100 — Atlanta (Mercedes-Benz)

Tercer Puesto — Sábado 18 de julio de 2026

Partido 103: Perdedor 101 vs. Perdedor 102 — Hard Rock Stadium (Miami)

Gran Final del Mundial 2026 — Domingo 19 de julio de 2026

Partido 104: Ganador 101 vs. Ganador 102 — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)

Fechas clave del Mundial 2026: ¿Cuándo empieza y cuándo es la final?

El calendario de la Copa del Mundo está diseñado para mantener la máxima competitividad a lo largo de 39 días de competencia intensa:

Partido inaugural: 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).

11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México). Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio de 2026.

Del 11 al 27 de junio de 2026. Ronda de 32 (Dieciseisavos de final): Del 28 de junio al 3 de julio de 2026.

Del 28 de junio al 3 de julio de 2026. Octavos de final: Del 4 al 7 de julio de 2026.

Del 4 al 7 de julio de 2026. Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio de 2026.

Del 9 al 11 de julio de 2026. Semifinales: 14 y 15 de julio de 2026.

14 y 15 de julio de 2026. Tercer puesto: 18 de julio de 2026 en Miami.

18 de julio de 2026 en Miami. Gran Final: 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey).

Sedes y estadios donde se jugará la Copa del Mundo 2026

Los 104 encuentros de la justa mundialista se distribuirán en 16 espectaculares estadios de los tres países norteamericanos:

Estados Unidos (11 sedes)

Boston (Gillette Stadium)

Dallas (AT&T Stadium)

Houston (NRG Stadium)

Kansas City (Arrowhead Stadium)

Los Ángeles (SoFi Stadium)

Miami (Hard Rock Stadium)

Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Filadelfia (Lincoln Financial Field)

San Francisco (Levi’s Stadium)

Seattle (Lumen Field)

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

México (3 sedes)

Ciudad de México (Estadio Azteca)

Guadalajara (Estadio Akron)

Monterrey (Estadio BBVA)

Canadá (2 sedes)