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La Copa Mundial de Fútbol 2026 marcará un hito histórico en el deporte rey. Por primera vez, el torneo contará con la participación de 48 selecciones y se celebrará de forma conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Con un total de 104 partidos programados, los fanáticos del fútbol ya se preparan para un mes lleno de emociones ininterrumpidas. Aquí te vamos a contar cuál es el fixture oficial con todos los partidos de la cita mundialista.
Fixture oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026
Jueves 11 de junio de 2026 (Inauguración)
- Partido 1 (Grupo A): México vs. Sudáfrica — Estadio Azteca (Ciudad de México)
- Partido 2 (Grupo A): Corea del Sur vs. República Checa — Estadio Akron (Guadalajara)
Viernes 12 de junio de 2026
- Partido 3 (Grupo B): Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — BMO Field (Toronto)
- Partido 4 (Grupo D): Estados Unidos vs. Paraguay — SoFi Stadium (Los Ángeles)
Sábado 13 de junio de 2026
- Partido 5 (Grupo B): Catar vs. Suiza — Levi’s Stadium (San Francisco)
- Partido 6 (Grupo C): Brasil vs. Marruecos — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
- Partido 7 (Grupo C): Haití vs. Escocia — Gillette Stadium (Boston)
- Partido 8 (Grupo D): Australia vs. Turquía — BC Place (Vancouver)
Domingo 14 de junio de 2026
- Partido 9 (Grupo E): Alemania vs. Curazao — NRG Stadium (Houston)
- Partido 10 (Grupo E): Países Bajos vs. Japón — AT&T Stadium (Dallas)
- Partido 11 (Grupo F): Costa de Marfil vs. Ecuador — Lincoln Financial Field (Filadelfia)
- Partido 12 (Grupo F): Italia vs. Omán — Hard Rock Stadium (Miami)
Lunes 15 de junio de 2026
- Partido 13 (Grupo G): España vs. Cabo Verde — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Partido 14 (Grupo G): Bélgica vs. Egipto — Lumen Field (Seattle)
- Partido 15 (Grupo H): Arabia Saudí vs. Uruguay — Hard Rock Stadium (Miami)
- Partido 16 (Grupo H): Irán vs. Panamá — BC Place (Vancouver)
Martes 16 de junio de 2026
- Partido 17 (Grupo I): Francia vs. Senegal — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
- Partido 18 (Grupo I): Nigeria vs. Jamaica — Arrowhead Stadium (Kansas City)
- Partido 19 (Grupo J): Argentina vs. Argelia — Arrowhead Stadium (Kansas City)
- Partido 20 (Grupo J): Suecia vs. Honduras — AT&T Stadium (Dallas)
Miércoles 17 de junio de 2026
- Partido 21 (Grupo K): Portugal vs. RD Congo — NRG Stadium (Houston)
- Partido 22 (Grupo K): Inglaterra vs. Croacia — AT&T Stadium (Dallas)
- Partido 23 (Grupo L): Uzbekistán vs. Colombia — Estadio Azteca (Ciudad de México)
- Partido 24 (Grupo L): Nueva Zelanda vs. Camerún — Estadio BBVA (Monterrey)
- Partido 25 (Grupo A): México vs. República Checa — Estadio Akron (Guadalajara)
- Partido 26 (Grupo A): Corea del Sur vs. Sudáfrica — Estadio Azteca (Ciudad de México)
Jueves 18 de junio de 2026
- Partido 27 (Grupo B): Canadá vs. Suiza — BC Place (Vancouver)
- Partido 28 (Grupo B): Catar vs. Bosnia y Herzegovina — Gillette Stadium (Boston)
- Partido 29 (Grupo C): Brasil vs. Escocia — SoFi Stadium (Los Ángeles)
- Partido 30 (Grupo C): Haití vs. Marruecos — Hard Rock Stadium (Miami)
Viernes 19 de junio de 2026
- Partido 31 (Grupo D): Estados Unidos vs. Turquía — Lumen Field (Seattle)
- Partido 32 (Grupo D): Australia vs. Paraguay — Levi’s Stadium (San Francisco)
- Partido 33 (Grupo E): Alemania vs. Japón — Lincoln Financial Field (Filadelfia)
- Partido 34 (Grupo E): Países Bajos vs. Curazao — Gillette Stadium (Boston)
Sábado 20 de junio de 2026
- Partido 35 (Grupo F): Ecuador vs. Omán — NRG Stadium (Houston)
- Partido 36 (Grupo F): Italia vs. Costa de Marfil — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
- Partido 37 (Grupo G): España vs. Egipto — AT&T Stadium (Dallas)
- Partido 38 (Grupo G): Bélgica vs. Cabo Verde — Arrowhead Stadium (Kansas City)
Domingo 21 de junio de 2026
- Partido 39 (Grupo H): Uruguay vs. Panamá — Hard Rock Stadium (Miami)
- Partido 40 (Grupo H): Irán vs. Arabia Saudí — SoFi Stadium (Los Ángeles)
- Partido 41 (Grupo I): Francia vs. Jamaica — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Partido 42 (Grupo I): Nigeria vs. Senegal — NRG Stadium (Houston)
Lunes 22 de junio de 2026
- Partido 43 (Grupo J): Argentina vs. Honduras — Hard Rock Stadium (Miami)
- Partido 44 (Grupo J): Suecia vs. Argelia — Levi’s Stadium (San Francisco)
- Partido 45 (Grupo K): Portugal vs. Croacia — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Partido 46 (Grupo K): Inglaterra vs. RD Congo — Lumen Field (Seattle)
Martes 23 de junio de 2026
- Partido 47 (Grupo L): Colombia vs. Camerún — BMO Field (Toronto)
- Partido 48 (Grupo L): Nueva Zelanda vs. Uzbekistán — Estadio BBVA (Monterrey)
Miércoles 24 de junio de 2026
- Partido 49 (Grupo A): República Checa vs. Sudáfrica — Estadio BBVA (Monterrey)
- Partido 50 (Grupo A): México vs. Corea del Sur — Estadio Azteca (Ciudad de México)
- Partido 51 (Grupo B): Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — BMO Field (Toronto)
- Partido 52 (Grupo B): Canadá vs. Catar — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Partido 53 (Grupo C): Escocia vs. Marruecos — Hard Rock Stadium (Miami)
- Partido 54 (Grupo C): Brasil vs. Haití — Arrowhead Stadium (Kansas City)
Jueves 25 de junio de 2026
- Partido 55 (Grupo D): Turquía vs. Paraguay — Arrowhead Stadium (Kansas City)
- Partido 56 (Grupo D): Estados Unidos vs. Australia — SoFi Stadium (Los Ángeles)
- Partido 57 (Grupo E): Japón vs. Curazao — Arrowhead Stadium (Kansas City)
- Partido 58 (Grupo E): Alemania vs. Países Bajos — AT&T Stadium (Dallas)
- Partido 59 (Grupo H): Panamá vs. Arabia Saudí — Levi’s Stadium (San Francisco)
- Partido 60 (Grupo H): Uruguay vs. Irán — Lumen Field (Seattle)
Viernes 26 de junio de 2026
- Partido 61 (Grupo F): Omán vs. Costa de Marfil — Gillette Stadium (Boston)
- Partido 62 (Grupo F): Ecuador vs. Italia — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
- Partido 63 (Grupo G): Egipto vs. Cabo Verde — Lincoln Financial Field (Filadelfia)
- Partido 64 (Grupo G): España vs. Bélgica — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Partido 65 (Grupo I): Jamaica vs. Senegal — Gillette Stadium (Boston)
- Partido 66 (Grupo I): Francia vs. Nigeria — Lincoln Financial Field (Filadelfia)
Sábado 27 de junio de 2026
- Partido 67 (Grupo J): Honduras vs. Argelia — Estadio Akron (Guadalajara)
- Partido 68 (Grupo J): Argentina vs. Suecia — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
- Partido 69 (Grupo K): Croacia vs. RD Congo — Levi’s Stadium (San Francisco)
- Partido 70 (Grupo K): Portugal vs. Inglaterra — Lumen Field (Seattle)
- Partido 71 (Grupo L): Camerún vs. Uzbekistán — Estadio Akron (Guadalajara)
- Partido 72 (Grupo L): Colombia vs. Nueva Zelanda — Estadio Azteca (Ciudad de México)
Calendario de la Fase de Eliminación Directa del Mundial 2026
A partir de aquí, las listas se indexan bajo el formato clásico de llaves cruzadas (clasificados por posición de grupo).
Ronda de 32 (Dieciseisavos de final) — Del 28 de junio al 3 de julio de 2026
- 28 de junio (Partido 73): 1° Grupo A vs. 3° Grupo C/D/E — Los Ángeles (SoFi Stadium)
- 29 de junio (Partido 74): 1° Grupo B vs. 2° Grupo A — Boston (Gillette Stadium)
- 29 de junio (Partido 75): 2° Grupo B vs. 2° Grupo C — Monterrey (Estadio BBVA)
- 29 de junio (Partido 76): 1° Grupo C vs. 3° Grupo A/B/F — Houston (NRG Stadium)
- 30 de junio (Partido 77): 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F — Dallas (AT&T Stadium)
- 30 de junio (Partido 78): 2° Grupo D vs. 2° Grupo E — Ciudad de México (Estadio Azteca)
- 30 de junio (Partido 79): 1° Grupo E vs. 3° Grupo A/C/D — Seattle (Lumen Field)
- 1 de julio (Partido 80): 1° Grupo F vs. 2° Grupo G — Nueva York / Nueva Jersey (MetLife)
- 1 de julio (Partido 81): 1° Grupo G vs. 3° Grupo E/H/I — Atlanta (Mercedes-Benz)
- 1 de julio (Partido 82): 2° Grupo F vs. 2° Grupo H — San Francisco (Levi’s Stadium)
- 2 de julio (Partido 83): 1° Grupo H vs. 2° Grupo I — Miami (Hard Rock Stadium)
- 2 de julio (Partido 84): 1° Grupo I vs. 3° Grupo G/J/K — Vancouver (BC Place)
- 2 de julio (Partido 85): 2° Grupo J vs. 2° Grupo K — Los Ángeles (SoFi Stadium)
- 3 de julio (Partido 86): 1° Grupo J vs. 3° Grupo H/I/L — Kansas City (Arrowhead)
- 3 de julio (Partido 87): 1° Grupo K vs. 3° Grupo I/J/L — Dallas (AT&T Stadium)
- 3 de julio (Partido 88): 1° Grupo L vs. 2° Grupo L — Toronto (BMO Field)
Octavos de final — Del 4 al 7 de julio de 2026
- 4 de julio (Partido 89): Ganador 73 vs. Ganador 75 — Filadelfia (Lincoln Financial)
- 4 de julio (Partido 90): Ganador 74 vs. Ganador 76 — Houston (NRG Stadium)
- 5 de julio (Partido 91): Ganador 77 vs. Ganador 78 — Nueva York / Nueva Jersey (MetLife)
- 5 de julio (Partido 92): Ganador 79 vs. Ganador 80 — Ciudad de México (Estadio Azteca)
- 6 de julio (Partido 93): Ganador 81 vs. Ganador 82 — Dallas (AT&T Stadium)
- 6 de julio (Partido 94): Ganador 83 vs. Ganador 84 — Seattle (Lumen Field)
- 7 de julio (Partido 95): Ganador 85 vs. Ganador 86 — Atlanta (Mercedes-Benz)
- 7 de julio (Partido 96): Ganador 87 vs. Ganador 88 — Vancouver (BC Place)
Cuartos de final — Del 9 al 11 de julio de 2026
- 9 de julio (Partido 97): Ganador 89 vs. Ganador 90 — Boston (Gillette Stadium)
- 10 de julio (Partido 98): Ganador 91 vs. Ganador 92 — Los Ángeles (SoFi Stadium)
- 11 de julio (Partido 99): Ganador 93 vs. Ganador 94 — Kansas City (Arrowhead)
- 11 de julio (Partido 100): Ganador 95 vs. Ganador 96 — Miami (Hard Rock Stadium)
Semifinales — 14 y 15 de julio de 2026
- 14 de julio (Partido 101): Ganador 97 vs. Ganador 98 — Dallas (AT&T Stadium)
- 15 de julio (Partido 102): Ganador 99 vs. Ganador 100 — Atlanta (Mercedes-Benz)
Tercer Puesto — Sábado 18 de julio de 2026
- Partido 103: Perdedor 101 vs. Perdedor 102 — Hard Rock Stadium (Miami)
Gran Final del Mundial 2026 — Domingo 19 de julio de 2026
- Partido 104: Ganador 101 vs. Ganador 102 — MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey)
Fechas clave del Mundial 2026: ¿Cuándo empieza y cuándo es la final?
El calendario de la Copa del Mundo está diseñado para mantener la máxima competitividad a lo largo de 39 días de competencia intensa:
- Partido inaugural: 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).
- Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio de 2026.
- Ronda de 32 (Dieciseisavos de final): Del 28 de junio al 3 de julio de 2026.
- Octavos de final: Del 4 al 7 de julio de 2026.
- Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio de 2026.
- Semifinales: 14 y 15 de julio de 2026.
- Tercer puesto: 18 de julio de 2026 en Miami.
- Gran Final: 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey).
Sedes y estadios donde se jugará la Copa del Mundo 2026
Los 104 encuentros de la justa mundialista se distribuirán en 16 espectaculares estadios de los tres países norteamericanos:
Estados Unidos (11 sedes)
- Boston (Gillette Stadium)
- Dallas (AT&T Stadium)
- Houston (NRG Stadium)
- Kansas City (Arrowhead Stadium)
- Los Ángeles (SoFi Stadium)
- Miami (Hard Rock Stadium)
- Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)
- Filadelfia (Lincoln Financial Field)
- San Francisco (Levi’s Stadium)
- Seattle (Lumen Field)
- Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
México (3 sedes)
- Ciudad de México (Estadio Azteca)
- Guadalajara (Estadio Akron)
- Monterrey (Estadio BBVA)
Canadá (2 sedes)
- Vancouver (BC Place)
- Toronto (BMO Field)
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