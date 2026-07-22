Primer Set Segundo Set Tercer Set Ignacio Buse Tomás Etcheverry

Ignacio Buse se enfrentará al argentino Tomás Etcheverry este jueves 23 de julio de 2026 por los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel, torneo que se disputa en Austria sobre superficie de arcilla. Este compromiso es clave para el tenista nacional, quien busca seguir avanzando y meterse entre los cuatro mejores del certamen.

¿A qué hora juega Buse vs Etcheverry en Perú?

El partido tiene horario por confirmar, ya que dependerá de la programación oficial del torneo y de los encuentros previos en la jornada.

Se recomienda a los aficionados estar atentos a la actualización del cronograma el mismo día del encuentro para conocer la hora exacta en Perú.

Horarios estimados en otros países:

México: por confirmar

Colombia / Ecuador: por confirmar

Bolivia / Venezuela: por confirmar

Argentina / Chile / Uruguay: por confirmar

¿Dónde ver EN VIVO Buse vs Etcheverry?

El partido será transmitido EN VIVO vía streaming por Disney+ (plan Premium), que cuenta con los derechos del ATP 250 de Kitzbühel en Latinoamérica.

No habrá señal abierta ni televisión por cable en Perú, por lo que esta plataforma será la única opción para seguir el duelo en directo.

Buse busca un golpe histórico en Kitzbühel

Ignacio Buse llega en un buen momento en la gira de arcilla y quiere dar el gran golpe ante un rival de jerarquía como Etcheverry, habitual protagonista del circuito ATP.

El duelo promete ser intenso y representa una gran oportunidad para el peruano de consolidarse en la élite del tenis mundial y seguir haciendo historia para el deporte nacional.

SOBRE EL AUTOR