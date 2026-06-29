La cancha central de Wimbledon vivió un momento de máxima tensión cuando el italiano Jannik Sinner sufrió una aparatosa caída durante su partido frente al serbio Miomir Kecmanovic. El incidente ocurrió en el tercer set del encuentro, cuando el marcador estaba igualado 2-2 y Sinner tenía ventaja de 15-30 con el saque de su rival.

En medio de un intenso intercambio de golpes, el número uno del mundo intentó devolver una pelota, pero terminó resbalando sobre el césped.

El angustiante resbalón de Jannik Sinner en Wimbledon que paralizó la cancha central. Foto: ESPN

La caída fue tan brusca que el italiano se abrió de piernas y lanzó un grito de dolor, generando preocupación inmediata entre el público y su equipo.

Durante algunos segundos, el silencio se apoderó de la cancha central de Wimbledon mientras todos observaban el estado físico del líder del ranking ATP.

La umpire acudió para revisar el estado del italiano

Tras el accidente, la jueza de silla se acercó rápidamente para comprobar las condiciones de Sinner. El tenista permaneció unos instantes en el suelo antes de ponerse de pie y decidir continuar con el partido.

Aunque inicialmente hubo temor por una posible lesión muscular en las piernas, los gestos del italiano indicaron que la molestia se concentraba principalmente en la zona izquierda de la cadera.

Pese al evidente malestar, Jannik Sinner optó por continuar en el encuentro ante Kecmanovic.

😲 La TERRIBLE CAÍDA de Jannik Sinner en Wimbledon.pic.twitter.com/61NR5adD0W — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 29, 2026

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