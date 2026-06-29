Jannik Sinner sufrió una dolorosa caída y encendió las alarmas en Wimbledon. Foto: ESPN
Jannik Sinner sufrió una dolorosa caída y encendió las alarmas en Wimbledon. Foto: ESPN
Por Redacción EC

La cancha central de Wimbledon vivió un momento de máxima tensión cuando el italiano Jannik Sinner sufrió una aparatosa caída durante su partido frente al serbio Miomir Kecmanovic. El incidente ocurrió en el tercer set del encuentro, cuando el marcador estaba igualado 2-2 y Sinner tenía ventaja de 15-30 con el saque de su rival.

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