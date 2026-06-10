Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El peruano Ignacio Buse reacciona tras un punto durante su partido individual masculino contra el italiano Lorenzo Sonego en el torneo WTA Rome Open, disputado en el Foro Itálico de Roma el 7 de mayo de 2026. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP
El peruano Ignacio Buse reacciona tras un punto durante su partido individual masculino contra el italiano Lorenzo Sonego en el torneo WTA Rome Open, disputado en el Foro Itálico de Roma el 7 de mayo de 2026. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Redacción EC

El tenis peruano celebra una nueva noticia internacional. Ignacio Buse disputará el cuadro principal del ATP 500 de Queen’s luego de confirmarse varias bajas en el prestigioso torneo británico, considerado uno de los eventos de preparación más importantes para Wimbledon. La primera raqueta nacional figuraba inicialmente en la lista de alternantes para el Main Draw y también aparecía como el principal sembrado de la fase clasificatoria. Sin embargo, los movimientos de última hora en la nómina de participantes terminaron favoreciendo su ingreso directo al torneo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.