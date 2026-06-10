El tenis peruano celebra una nueva noticia internacional. Ignacio Buse disputará el cuadro principal del ATP 500 de Queen’s luego de confirmarse varias bajas en el prestigioso torneo británico, considerado uno de los eventos de preparación más importantes para Wimbledon. La primera raqueta nacional figuraba inicialmente en la lista de alternantes para el Main Draw y también aparecía como el principal sembrado de la fase clasificatoria. Sin embargo, los movimientos de última hora en la nómina de participantes terminaron favoreciendo su ingreso directo al torneo.

Hasta hace pocos días, Buse ocupaba el séptimo lugar entre los alternantes para ingresar al cuadro principal del ATP Queen’s 2026. La situación cambió tras confirmarse las ausencias de varios jugadores que estaban inscritos en el certamen. Entre las bajas registradas figuran Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Valentin Vacherot, Holger Rune y Jack Draper.

Como consecuencia, ingresaron al cuadro principal Gabriel Diallo, Botic van de Zandschulp, Hamad Medjedovic, Ignacio Buse y Thiago Tirante.

Un estreno histórico para el peruano sobre césped

La participación en Queen’s marcará un momento especial en la carrera de Buse, ya que será la primera vez que dispute el cuadro principal de un torneo profesional sobre césped.

El peruano ya se encuentra entrenando en esta superficie con el objetivo de adaptarse a las exigencias de una gira que será clave para su crecimiento deportivo y su experiencia en el circuito ATP.

Su debut está previsto para el lunes 15 o martes 16 de junio, fechas en las que comenzará oficialmente su participación en Londres.

ACTUALIZACION: ATP Queen’s 2026



Hasta hace unos días Ignacio Buse estaba #7 dentro de los alternantes para el MD y estaba #1 en la Q del ATP Queen’s 2026.

HOY se confirma que se bajaron del torneo: Musetti, Darderi, Vacherot, Rune y Draper e ingresaron: Gabriel Diallo , el… pic.twitter.com/D6NehBRcTb — Atperu oficial (@ATPeruoficial) June 10, 2026

Queen’s, Mallorca y Wimbledon

Luego de competir en el ATP 500 de Queen’s, el tenista peruano continuará su calendario en el ATP 250 de Mallorca, torneo programado entre el 22 y el 27 de junio.

Posteriormente, cerrará su gira sobre césped con su participación en Wimbledon, el torneo más prestigioso de esta superficie y uno de los grandes objetivos de la temporada.

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