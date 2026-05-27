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La curiosa receta de leche de tigre de Ignacio Buse que llamó la atención de Gastón Acurio. Foto: Captura de video/X
La curiosa receta de leche de tigre de Ignacio Buse que llamó la atención de Gastón Acurio. Foto: Captura de video/X
Por Redacción EC

El tenista peruano Ignacio Buse sorprendió fuera de las canchas luego de compartir su particular receta para preparar leche de tigre durante una conversación con el chef Gastón Acurio. La escena rápidamente llamó la atención en redes sociales, especialmente después de que el cocinero peruano difundiera el momento entre sus seguidores.

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