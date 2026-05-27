El tenista peruano Ignacio Buse sorprendió fuera de las canchas luego de compartir su particular receta para preparar leche de tigre durante una conversación con el chef Gastón Acurio. La escena rápidamente llamó la atención en redes sociales, especialmente después de que el cocinero peruano difundiera el momento entre sus seguidores.
En el video, Buse explicó paso a paso cómo elabora este tradicional acompañamiento de la gastronomía peruana. “Le pongo la colita de pescado, limón exprimido, no lo exprimo hasta el final, solo la primera parte; también le pongo un poco de cebolla, le pongo ají limo, sal, pimienta blanca, un poquito de kión y lo licuo”, comentó el tenista.
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Además, detalló que constantemente prueba la mezcla para ajustar el sabor final: “Lo pruebo y voy regulando los sabores”.
Además de su crecimiento en el tenis profesional, Ignacio Buse viene ganando popularidad entre los aficionados peruanos por su carisma y apariciones fuera del ámbito deportivo.
¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 de Hamburgo!