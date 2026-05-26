Ignacio Buse ya tiene definido gran parte de su calendario sobre césped, una gira clave en su temporada y que lo llevará por algunos de los torneos más importantes previos a Wimbledon. El tenista peruano buscará seguir sumando rodaje y aprovechar su buen momento en esta superficie.

La primera parada será en el ATP 250 de Stuttgart (semana del 8 de junio), donde aparece como alternante para el cuadro principal, y también en el ATP 250 de S-Hertogenbosch, torneo en el que está a solo tres bajas de ingresar directamente al main draw. Además, figura como sembrado número 1 en la qualy.

Para la semana del 15 de junio, Buse apunta alto con presencia en dos ATP 500: Queen’s y Halle. En el torneo londinense está a siete bajas de entrar al cuadro principal y, de momento, sería el principal favorito en la clasificación, mientras que en Halle también aparece como alternante para el main draw.

Luego llegará el ATP 250 de Mallorca, donde el peruano figura como sembrado número 5 y está a solo una baja de recibir bye en la primera ronda (avanzar de manera automática).

El gran cierre será Wimbledon 2026, donde ya tiene confirmada su presencia en el cuadro principal, en lo que será una oportunidad importante para seguir creciendo en el circuito.

Cabe precisar que Buse compite en dobles junto a Mac Kiger este miércoles 27 de mayo ante la dupla Ray Ho y Hendrik Jebens en Roland Garros 2026. El peruano buscará avanzar de ronda en el torneo sobre arcilla.

SOBRE EL AUTOR