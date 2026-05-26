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Ignacio Buse: así será su intenso calendario sobre césped previo a Wimbledon 2026. (Foto: ATP)
Ignacio Buse: así será su intenso calendario sobre césped previo a Wimbledon 2026. (Foto: ATP)
/ picture alliance
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya tiene definido gran parte de su calendario sobre césped, una gira clave en su temporada y que lo llevará por algunos de los torneos más importantes previos a Wimbledon. El tenista peruano buscará seguir sumando rodaje y aprovechar su buen momento en esta superficie.

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