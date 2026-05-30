Para la edición 2026 de CASACOR —cuyo concepto gira en torno a la premisa “Mente y corazón”—, Unacem apuesta por replantear la conversación sobre el futuro de la construcción en el país. A través de Casa Unacem, una vivienda conceptual prefabricada en concreto y desarrollada junto a Unicon, la compañía, líder en su rubro, busca demostrar que el cemento y el concreto pueden ser mucho más que materiales estructurales: motores de innovación, eficiencia y desarrollo sostenible.

La propuesta, presentada dentro de la muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo más importante del país, funciona como un modelo real de construcción industrializada. Con 190 m² construidos dentro de un espacio de aproximadamente 400 m², Casa Unacem evidencia cómo los sistemas prefabricados pueden adaptarse tanto a viviendas sociales como a proyectos residenciales contemporáneos, reduciendo tiempos de ejecución y optimizando procesos.

La Casa Unacem puede ser visitada en CASACOR 2026 hasta el 5 de julio, en el Jockey Club del Perú. Entradas a la venta en casacor.kipu.com.pe y en la boletería del evento. (Foto: Giancarlo Shibayama / Somos) / giancarlo shibayama

La propuesta, presentada dentro de la muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo más importante del país, funciona como un modelo real de construcción industrializada. Con 190 m² construidos dentro de un espacio de aproximadamente 400 m², Casa Unacem evidencia cómo los sistemas prefabricados pueden adaptarse tanto a viviendas sociales como a proyectos residenciales contemporáneos, reduciendo tiempos de ejecución y optimizando procesos.

“Con Casa Unacem demostramos que el concreto prefabricado puede habilitar construcciones seguras, escalables y de calidad”, señala Kathy Rondón, arquitecta de interiores y ejecutiva comercial de Industrialización y Especificación Técnica de Unacem.

La arquitecta de la compañía, Kathy Rondón, resalta que la Casa Unacem pone sobre la mesa un tema clave para el país: el potencial del concreto prefabricado para contribuir al cierre de la brecha habitacional. (Foto: Giancarlo Shibayama / Somos) / giancarlo shibayama

Construir el futuro Más allá del diseño, Casa Unacem plantea una solución frente a la brecha habitacional en el país. La empresa desarrolla un modelo de vivienda social prefabricada de 35 m², alineado con Techo Propio, que permite reducir costos y tiempos de construcción. Además, optimiza la mano de obra y mejora el control de calidad, ofreciendo una alternativa formal y duradera frente a la autoconstrucción informal.

Bajo el concepto “Eternidad consciente”, el proyecto busca resignificar el uso del concreto desde una mirada contemporánea. La vivienda incorpora elementos prefabricados como muros, losas pretensadas y losas alveolares fabricadas por Unicon, ensambladas bajo una lógica modular que permite mayor precisión y rapidez. Según la arquitecta, este sistema reduce considerablemente los tiempos de construcción frente a los métodos tradicionales. De hecho, una vivienda como Casa Unacem puede ejecutarse en aproximadamente siete semanas, mientras que con un sistema convencional el tiempo se duplicaría.

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Además de su eficiencia técnica, la propuesta destaca por su dimensión estética y sensorial. Lejos de la percepción fría e industrial que históricamente ha acompañado al concreto, Casa Unacem apuesta por una arquitectura minimalista, en la que el material expuesto dialoga con madera, piedra y textiles cálidos. “Queremos demostrar que el concreto puede ser cálido, sofisticado y contemporáneo”, sostiene Rondón en diálogo con Somos.

El proyecto apuesta por un brutalismo contemporáneo. El concreto expuesto, la luz y el paisaje crean una estética minimalista y sensorial. (Foto: Giancarlo Shibayama / Somos) / giancarlo shibayama

El proyecto toma referencias del brutalismo contemporáneo y el minimalismo cálido, priorizando espacios funcionales, luminosos y emocionalmente conectados con el usuario. Resalta, además, la participación del estudio Metrópolis, liderado por el renombrado arquitecto José Orrego Herrera.

Con esta participación en CASACOR, Unacem busca abrir una conversación sobre nuevas formas de construir en el Perú, con innovación, diseño y sostenibilidad, capaces de generar infraestructura de calidad y soluciones habitacionales más eficientes. //