Resumen

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Con 400 m² de área asignada y 190 m² construidos, la propuesta invita a los visitantes a experimentar el potencial del concreto. (Foto: Giancarlo Shibayama / Somos)
Con 400 m² de área asignada y 190 m² construidos, la propuesta invita a los visitantes a experimentar el potencial del concreto. (Foto: Giancarlo Shibayama / Somos)
/ giancarlo shibayama
Por Redacción EC

Para la edición 2026 de CASACOR —cuyo concepto gira en torno a la premisa “Mente y corazón”—, Unacem apuesta por replantear la conversación sobre el futuro de la construcción en el país. A través de Casa Unacem, una vivienda conceptual prefabricada en concreto y desarrollada junto a Unicon, la compañía, líder en su rubro, busca demostrar que el cemento y el concreto pueden ser mucho más que materiales estructurales: motores de innovación, eficiencia y desarrollo sostenible.

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