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CASACOR 2026 abrirá al público desde el 5 de mayo y permanecerá en el Jockey Club del Perú hasta el 5 de julio.
CASACOR 2026 abrirá al público desde el 5 de mayo y permanecerá en el Jockey Club del Perú hasta el 5 de julio.
Por Redacción EC

Casacor Perú inicia este 4 de mayo una nueva edición y lo hace con una noche que une diseño, arquitectura y compromiso social. La muestra, una de las plataformas más importantes de arquitectura, interiorismo, arte y diseño de América Latina, abre sus puertas en el Jockey Club del Perú, en Santiago de Surco.

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