Casacor Perú inicia este 4 de mayo una nueva edición y lo hace con una noche que une diseño, arquitectura y compromiso social. La muestra, una de las plataformas más importantes de arquitectura, interiorismo, arte y diseño de América Latina, abre sus puertas en el Jockey Club del Perú, en Santiago de Surco.

En su edición número 31, Casacor Perú se construye por primera vez desde cero. Bajo el concepto “Mente y Corazón”, la muestra propone una reflexión sobre la manera en que habitamos, pensamos y sentimos los espacios.

A lo largo de más de 11 mil metros cuadrados, arquitectos, diseñadores, artistas, paisajistas y especialistas presentan ambientes a escala real que integran casas, lofts, departamentos, jardines, espacios de bienestar, instalaciones conceptuales, áreas curatoriales y propuestas comerciales.

Arquitectura y compromiso social

La experiencia no se limita al recorrido expositivo. Esta edición contará también con restaurantes, cafés, un bar y tiendas comerciales, entre ellas el Bazar Ann Sullivan, pensado como un espacio donde el diseño también puede convertirse en una forma concreta de apoyo.

Además, Casacor 2026 incorpora un avance importante: será una muestra accesible para personas con discapacidad motriz y auditiva, ampliando la experiencia del diseño a más visitantes.

El inicio de esta edición estará marcado por el Avant Premiere CASACOR 2026, un evento especial que se realizará hoy, 4 de mayo, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., a beneficio del Centro Ann Sullivan del Perú.

La donación para participar es de 90 dólares y lo recaudado contribuirá con la labor de esta institución, dedicada desde 1979 a educar, acompañar y brindar oportunidades a personas con habilidades diferentes, junto a sus familias.

La ceremonia de inauguración contará con la participación de Julio Pérez-Novoa, director de CASACOR Perú; Carolina García de Said, directora del Jockey Club del Perú; Liliana Mayo, fundadora del Centro Ann Sullivan del Perú; Miki Miro Quesada, presidenta del voluntariado del Centro Ann Sullivan; y Carlos Bruce Montes de Oca, alcalde de Santiago de Surco.

Tras esta noche inaugural, la muestra estará abierta al público del 5 de mayo al 5 de julio, de martes a domingo y feriados, de 12:00 m. a 10:00 p.m., con último ingreso a las 8:00 p.m. Las entradas generales tendrán un costo de S/60, mientras que estudiantes y socios del Jockey Club podrán acceder a una tarifa especial de S/25.

Para participar en el Avant Premiere, las donaciones pueden realizarse contactando a Maria Ofelia Montes a los números: 980308788 o al 992500821.