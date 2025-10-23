La arquitectura y el diseño de interiores también cuentan historias. Las de quienes habitan los espacios, las de quienes los sueñan, y las de quienes logran convertir un espacio vacío en un lugar con alma. Ese será el punto de partida de CasaCor Perú 2026, la primera edición que se construirá desde cero, marcando un antes y un después en la historia de esta importante y ya tradicional.

Durante casi tres décadas, CasaCor ha transformado casonas virreinales, residencias republicanas y edificios emblemáticos de Lima en escenarios de creatividad y experimentación. Pero esta vez, el desafío será otro: levantar un inmueble contemporáneo dentro del Jockey Club del Perú, uno de los espacios más representativos de la vida cultural limeña.

“El Jockey no solo ha sido escenario de grandes capítulos culturales y sociales del país, sino también un lugar donde la ciudad encuentra calma y continuidad”, expresó Julio Pérez-Novoa, director de CasaCor Perú, durante el lanzamiento oficial. “CasaCor no llega aquí a transformar, sino a revelar la armonía entre naturaleza, arquitectura y memoria”, agregó.

El evento, realizado ayer en el Palco Oficial del club, reunió a arquitectos, interioristas, diseñadores y paisajistas, quienes conocieron los detalles de este nuevo capítulo. Serán más de 11 mil m2 y 57 ambientes cuidadosamente diseñados, con un recorrido secuencial pensado para ofrecer una experiencia sensorial integral. El complejo incluirá cafés, restaurantes, un bar, una pizzería, espacios de ‘coworking’ y una terraza con vista directa a las carreras de caballos.

Esta edición coincide con el 80° aniversario del Jockey Club del Perú, una institución que, como recordó su presidente Danilo Chávez Abad, ha sido escenario de momentos que forman parte de la historia del país: desde la visita del papa Juan Pablo II en 1985 hasta conciertos inolvidables como el de Luciano Pavarotti. “Más allá de las carreras, este es un espacio donde convergen las actividades culturales más importantes del Perú. Y ahora, con CasaCor, sumaremos arte y diseño a esa historia”, afirmó.

Espíritu solidario

CasaCor también reafirmó su alianza con el Centro Ann Sullivan del Perú, institución pionera en educación inclusiva dirigida por la doctora Liliana Mayo y Miki Miró Quesada. “Así como el diseño transforma espacios, la empatía transforma vidas”, dijo Pérez-Novoa al renovar el compromiso con esta causa. Mayo, por su parte, recordó con emoción que gracias a esta colaboración muchas familias han accedido a becas para sus hijos con habilidades diferentes: “Visitar CasaCor no es solo admirar el arte y el diseño, es apostar por una sociedad más inclusiva”, destacó.

Desde su llegada al país en 1996, CasaCor ha sido una plataforma cultural que reúne a los principales exponentes del diseño contemporáneo latinoamericano. En abril del 2026, al construir desde cero, busca no solo un nuevo espacio físico, sino también una nueva forma de habitar la creatividad.