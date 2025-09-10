Cuando Natalia Horna abrió Concepto N Studio (concepto.n.studio) en 2019, tenía claro que no solo quería crear ambientes bonitos, sino transformar espacios en reflejos auténticos de quienes los habitasen.
Su camino, comenzó en Lima, en la Universidad San Ignacio de Loyola, y luego la llevó a Australia, donde realizó una Maestría en Diseño de Interiores. Ese recorrido académico fue la base para construir una propuesta sólida y cercana en la capital hoy en día.
“Me di cuenta de que quería estudiar diseño de interiores cuando empecé a trabajar en una constructora”, recuerda en diálogo con esta revista. “En ese entonces, muchos clientes recibían el departamento tal cual lo entregaba la empresa; pero hoy las personas confían mucho más en los profesionales en diseño interior. Conectan con nosotros porque se dan cuenta de que el diseño hace que su espacio sea totalmente personalizado y funcional, un verdadero hogar”, precisa.
La pandemia, admite, marcó un quiebre. Estar en casa hizo que la gente entendiera la importancia de contar con ambientes pensados para su bienestar. “Definitivamente ahí hubo un ‘boom’. Empezaron a buscar más de estos servicios y a distintos profesionales. El que se sienta identificado con el estilo de cada diseñador, encontrará a la persona adecuada”, explica.
Actualmente, Concepto N trabaja tanto proyectos residenciales como comerciales, desde departamentos completos hasta un solo espacio. “Puedes haber vivido toda tu vida en un lugar y si decides hacer un cambio, estamos para apoyarte”, asegura. El proceso, además, es toda una experiencia profunda. “En promedio, un proyecto residencial debería planearse con al menos dos meses de anticipación. No es cualquier cosa: estamos diseñando el espacio donde vas a vivir, tu proyecto de vida”, desarrolla al respecto.
ESTILO PERSONAL VS. TENDENCIAS
Respecto a lo que dicta el mundo, Horna es clara: no se deja guiar del todo por las tendencias: “Las respeto mucho y puedo aplicarlas, pero no me rijo por ellas por completo. Hoy se usan materiales crudos, por ejemplo; también la madera está entrando con fuerza y los colores más intensos son los favoritos de muchos. Sin embargo, lo más importante es que el cliente se sienta cómodo en un espacio que le funcione a futuro, y no tenga que cambiar cada temporada”, explica.
Ese enfoque atemporal ya ha dado resultados en sus proyectos: “Nos pasó con una clienta que, tras cinco años, nos pidió renovar su sala comedor. Al final, se dio cuenta de que solo necesitaba cambiar los cojines. Ese es el objetivo: que la inversión inicial perdure en el tiempo”, dice.
Hoy, Concepto N Studio se prepara para lanzar su página web, pero su vitrina más activa sigue siendo Instagram, @concepto.n.studio, donde comparten proyectos y procesos. Convencida de que el diseño de interiores no se trata solo de estética, Natalia Horna sigue inspirándose en el hecho de crear espacios mágicos para la vida misma. //
♦◊ Desde su 'expertise' como diseñadora de interiores, Natalia Horna invita a jugar y decorar nuestros espacios con las siguientes tendencias: "Hoy están de moda los acabados naturales, la madera y las fibras crudas. El verde también está en boga, junto a otros colores como el terracota y el taupé, que evocan la naturaleza y emociones como la comodidad y el comfort", aconseja
