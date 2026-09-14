Jeff Hiller es parte del elenco de la serie de terror "Widow's Bay". (Foto: Apple TV+)
Jeff Hiller es parte del elenco de la serie de terror "Widow's Bay". (Foto: Apple TV+)
Por Redacción EC

“Widow’s Bay” ganó el Emmy 2026 a Mejor serie de comedia, imponiéndose a “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks”, la favorita, entre otras. La producción de Apple TV+ llegó a la ceremonia como una de las grandes revelaciones de la temporada, con 19 nominaciones, y terminó llevándose el principal reconocimiento de su categoría.

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