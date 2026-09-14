“Widow’s Bay” ganó el Emmy 2026 a Mejor serie de comedia, imponiéndose a “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks”, la favorita, entre otras. La producción de Apple TV+ llegó a la ceremonia como una de las grandes revelaciones de la temporada, con 19 nominaciones, y terminó llevándose el principal reconocimiento de su categoría.

Con 14 Emmys en total, “Widow’s Bay” estableció además un nuevo récord para una serie de comedia en una sola edición, superando los 13 que “The Studio” había conseguido en 2025.

La serie, creada por Katie Dippold, combina comedia y terror y está ambientada en una comunidad de una isla de Nueva Inglaterra que debe enfrentarse a fenómenos extraños y a una antigua maldición. La primera temporada tuvo como protagonistas a Matthew Rhys, Kate O’Flynn y Stephen Root.

El triunfo de la serie de comedia representa un reconocimiento histórico para Dippold. La creadora fue la única responsable de la serie en esa función, desde su concepción, y se convirtió en la sexta mujer creadora titular en conseguir el Emmy. Además, la propia Dippold ganó el premio a Mejor guion de comedia por el episodio “Welcome to Widow’s Bay!”.

Antes de la ceremonia principal del 14 de septiembre, la serie ya había conseguido ocho premios en los Creative Arts Emmys. Durante la gala sumó seis reconocimientos más, incluidos Mejor serie de comedia, Mejor actor para Matthew Rhys, Mejor actor de reparto para Stephen Root, Mejor actriz de reparto para Kate O’Flynn, además de los premios de guion y dirección.