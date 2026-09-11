La edición 78 de los galardones de la televisión estadounidense se entregará este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles | Foto: Archivo
La edición 78 de los galardones de la televisión estadounidense se entregará este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles | Foto: Archivo
Por Redacción EC

La Academia de la Televisión celebrará este lunes 14 de septiembre la ceremonia principal de la edición 78 de los premios Emmy desde el Peacock Theatre de Los Ángeles, ceremonia que en América Latina se transmitirá en televisión por cable y ‘streaming’ a partir de las 18:00 horas en Perú.

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