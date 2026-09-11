La Academia de la Televisión celebrará este lunes 14 de septiembre la ceremonia principal de la edición 78 de los premios Emmy desde el Peacock Theatre de Los Ángeles, ceremonia que en América Latina se transmitirá en televisión por cable y ‘streaming’ a partir de las 18:00 horas en Perú.

En la lista general de candidaturas, la producción médica “The Pitt” lideró al obtener 25 nominaciones, seguida por la comedia “Hacks” con 24 menciones, “La maldición de Widow’s Bay” con 19, “Pluribus” con 18 y “Bronca” (Beef) con 16.

Por otro lado, a nivel de empresas de contenidos, HBO Max se posicionó como la plataforma con más candidaturas al acumular 122, superando a Netflix que alcanzó 111 y a Apple TV con 87.

De ese modo, desde Perú, los espectadores podrán seguir la gala en vivo por TNT mediante Movistar TV (102 SD y 730 HD), Claro TV (22 SD y 590 HD) y DirecTV (502 SD y 1502 HD), o por vía digital a través de HBO Max y DGo.

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A continuación, la lista completa de las principales categorías nominadas y las plataformas de ‘streaming’ donde se encuentra disponible cada producción:

Mejor serie dramática

The Pitt (HBO Max)

(HBO Max) La edad dorada ( The Gilded Age ) (HBO Max)

( ) (HBO Max) La diplomática ( The Diplomat ) (Netflix)

( ) (Netflix) El caballero de los siete reinos ( A Knight of the Seven Kingdoms ) (HBO Max)

( ) (HBO Max) Paradise (Disney+)

(Disney+) Pluribus (Apple TV)

(Apple TV) Caballos lentos ( Slow Horses ) (Apple TV)

( ) (Apple TV) Vicios ocultos (Your Friends and Neighbors) (Apple TV)

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott ( Abbott Elementary ) (Disney+)

( ) (Disney+) El oso ( The Bear ) (Disney+)

( ) (Disney+) Hacks (HBO Max)

(HBO Max) Nadie quiere esto ( Nobody Wants This ) (Netflix)

( ) (Netflix) Solo asesinatos en el edificio ( Only Murders in the Building ) (Disney+)

( ) (Disney+) Terapia sin filtro ( Shrinking ) (Apple TV)

( ) (Apple TV) Margo tiene problemas de dinero ( Margo’s Got Money Troubles ) (Apple TV)

( ) (Apple TV) La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV)

Mejor miniserie o antología televisiva

Su peor pesadilla ( All Her Fault ) (Prime Video / SkyShowtime)

( ) (Prime Video / SkyShowtime) La bestia en mí ( The Beast in Me ) (Netflix)

( ) (Netflix) Bronca ( Beef ) (Netflix)

( ) (Netflix) DTF St. Louis (HBO Max)

(HBO Max) Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor actor principal en una serie dramática

Sterling K. Brown por Paradise (Disney+)

(Disney+) Gary Oldman por Caballos lentos ( Slow Horses ) (Apple TV)

( ) (Apple TV) Mark Ruffalo por Task (HBO Max)

(HBO Max) Rufus Sewell por La diplomática ( The Diplomat ) (Netflix)

( ) (Netflix) Noah Wyle por The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz principal en una serie dramática

Carrie Coon por La edad dorada ( The Gilded Age ) (HBO Max)

( ) (HBO Max) Chase Infiniti por Los testamentos ( The Testaments ) (Disney+)

( ) (Disney+) Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)

(Apple TV) Zendaya por Euphoria (HBO Max)

(HBO Max) Keri Russell por La diplomática (The Diplomat) (Netflix)

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Elle Fanning por Margo tiene problemas de dinero ( Margo’s Got Money Troubles ) (Apple TV)

( ) (Apple TV) Lisa Kudrow por The Comeback (HBO Max)

(HBO Max) Quinta Brunson por Colegio Abbott ( Abbott Elementary ) (Disney+)

( ) (Disney+) Ayo Edebiri por El oso ( The Bear ) (Disney+)

( ) (Disney+) Jean Smart por Hacks (HBO Max)

Mejor actor principal en una serie de comedia

Steve Carell por Rooster (HBO Max)

(HBO Max) Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man (Disney+)

(Disney+) Jason Segel por Terapia sin filtro ( Shrinking ) (Apple TV)

( ) (Apple TV) Martin Short por Solo asesinatos en el edificio ( Only Murders in the Building ) (Disney+)

( ) (Disney+) Matthew Rhys por La maldición de Widow’s Bay (Widow’s Bay) (Apple TV)

Mejor actor principal en una miniserie o antología

Riz Ahmed por Bait (Prime Video)

(Prime Video) Jason Bateman por Black Rabbit (Netflix)

(Netflix) Charlie Hunnam por Monstruo: La historia de Ed Gein ( Monster: The Ed Gein Story ) (Netflix)

( ) (Netflix) Oscar Isaac por Bronca ( Beef ) (Netflix)

( ) (Netflix) Matthew Rhys por La bestia en mí (The Beast in Me) (Netflix)

Mejor actriz principal en una miniserie o antología

Claire Danes por La bestia en mí ( The Beast in Me ) (Netflix)

( ) (Netflix) Sally Field por Criaturas luminosas ( Remarkably Bright Creatures ) (Netflix)

( ) (Netflix) Carey Mulligan por Bronca ( Beef ) (Netflix)

( ) (Netflix) Sarah Pidgeon por Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Disney+)

(Disney+) Sarah Snook por Su peor pesadilla (All Her Fault) (Prime Video)

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