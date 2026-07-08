Fotografía de archivo del escenario de una entrega de los premios Emmy. (Foto: EFE/Allison Dinner)
Fotografía de archivo del escenario de una entrega de los premios Emmy. (Foto: EFE/Allison Dinner)
Por Redacción EC

La Academia de Televisión anunció este miércoles 8 de julio los nominados a la 78.ª edición de los Premios Emmy, que reconocerán a las mejores producciones y actuaciones de la televisión estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida en vivo por NBC y Peacock.

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