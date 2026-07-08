La Academia de Televisión anunció este miércoles 8 de julio los nominados a la 78.ª edición de los Premios Emmy, que reconocerán a las mejores producciones y actuaciones de la televisión estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida en vivo por NBC y Peacock.
La Academia de Televisión anunció este miércoles 8 de julio los nominados a la 78.ª edición de los Premios Emmy, que reconocerán a las mejores producciones y actuaciones de la televisión estrenadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida en vivo por NBC y Peacock.
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La presentación de las candidaturas estuvo a cargo de Liza Colón-Zayas, ganadora del Emmy por The Bear, y Jeff Hiller, desde el Wolf Theatre del Saban Media Center de la Academia de Televisión. Horas antes, el programa Today, de NBC, adelantó los nominados en las categorías de mejor serie de variedades y mejor programa de competencia de telerrealidad.
La Academia también informó que este año introdujo modificaciones en su reglamento. Entre ellas figura la reunificación de las categorías de programas de entrevistas y variedades con guion en una sola categoría denominada Mejor serie de variedades, que además adoptará el formato de “area award”, permitiendo que más de un nominado pueda recibir el reconocimiento si alcanza el nivel de aprobación establecido por los votantes.
Otro de los cambios corresponde a la categoría de película para televisión, que pasó a llamarse oficialmente Mejor película. Asimismo, se actualizaron las normas relacionadas con el uso de inteligencia artificial y los criterios de elegibilidad en diversas categorías técnicas.
De acuerdo con datos de la Academia de Televisión citados por Variety, en esta edición se inscribieron 555 programas en las 14 principales categorías de programación, frente a los 600 registrados el año anterior.
Nominados a los Premios Emmy 2026
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”
- Steve Carell, “Rooster”
- Matthew Rhys, “Widow’s Bay”
- Jason Segel, “Shrinking”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
- Ayo Edebiri, “The Bear”
- Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”
- Lisa Kudrow, “The Comeback”
- Jean Smart, “Hacks”
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo — The Four Seasons
- Paul W. Downs — Hacks
- Harrison Ford — Shrinking
- Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root — Widow’s Bay
- Michael Urie — Shrinking
- Tyler James Williams — Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey — Widow’s Bay
- Hannah Einbinder — Hacks
- Janelle James — Abbott Elementary
- Kate O’Flynn — Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter — Hacks
- Jessica Williams — Shrinking
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Michael J. Fox — Shrinking
- Brett Goldstein — Shrinking
- Hamish Linklater — Widow’s Bay
- Christopher McDonald — Hacks
- Rob Reiner — The Bear
- Connor Storrie — Saturday Night Live
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb — Hacks
- Jamie Lee Curtis — The Bear
- Betty Gilpin — Widow’s Bay
- Cherry Jones — Hacks
- Laurie Metcalf — Hacks
- Kaitlin Olson — Hacks
- Lauren Weedman — Hacks
Mejor serie dramática
- “The Diplomat” (Netflix)
- “The Gilded Age” (HBO Max)
- “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)“Paradise” (Hulu)
- “Paradise” (Hulu)
- “The Pitt” (HBO Max)
- “Pluribus” (Apple TV)
- “Slow Horses” (Apple TV)
- “Your Friends and Neighbors” (Apple TV)
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Rufus Sewell, “The Diplomat”
- Noah Wyle, “The Pitt”
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, “The Gilded Age”
- Chase Infiniti, “The Testaments”
- Keri Russell, “The Diplomat”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Zendaya, “Euphoria”
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball — The Pitt
- Billy Crudup — The Morning Show
- Shawn Hatosy — The Pitt
- Gerran Howell — The Pitt
- Jack Lowden — Slow Horses
- Tom Pelphrey — Task
- Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden — The Pitt
- Fiona Dourif — The Pitt
- Allison Janney — The Diplomat
- Katherine LaNasa — The Pitt
- Sepideh Moafi — The Pitt
- Julianne Nicholson — Paradise
- Karolina Wydra — Pluribus
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo — Euphoria
- Ernest Harden Jr. — The Pitt
- Jeff Hiller — Pluribus
- Jeff Kober — The Pitt
- Jonathan Pryce — Slow Horses
- Bradley Whitford — The Diplomat
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Brittany Allen — The Pitt
- Tal Anderson — The Pitt
- Tina Ivlev — The Pitt
- Miriam Shor — Pluribus
- Merritt Wever — The Gilded Age
- Shailene Woodley — Paradise
Mejor serie limitada o antológica
- “All Her Fault” (Peacock)
- “The Beast in Me” (Netflix)
- “Beef” (Netflix)
- “DTF St. Louis” (HBO Max)
- “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette” (FX)
Mejor película para televisión
- Heads Of State
- Miss You, Love You
- People We Meet On Vacation
- Remarkably Bright Creatures
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Riz Ahmed, “Bait”
- Jason Bateman, “Black Rabbit”
- Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
- Oscar Isaac, “Beef”
- Matthew Rhys, “The Beast in Me”
Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Claire Danes, “The Beast in Me”
- Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”
- Carey Mulligan, “Beef”
- Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
Mejor actor de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Jason Bateman — DTF St. Louis
- Richard Gadd — Half Man
- David Harbour — DTF St. Louis
- Richard Jenkins — DTF St. Louis
- Charles Melton — Beef
- Nick Offerman — Death By Lightning
Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Linda Cardellini — DTF St. Louis
- Dakota Fanning — All Her Fault
- Laurie Metcalf — Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday — DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung — Beef
- Constance Zimmer — Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Mejor intérprete en una serie de comedia o drama de formato corto
- Kim Estes — Big Law
- Desi Lydic — The Daily Show: Desi Lydic Foxsplains
- Randy Rainbow — The Randy Rainbow Show
Mejor programa de competencia de telerrealidad
- Dancing with the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Mejor presentador de un programa de telerrealidad o de competencia de telerrealidad
- RuPaul Charles — RuPaul’s Drag Race
- Alan Cumming — The Traitors
- Kristen Kish — Top Chef
- Ariana Madix — Love Island USA
- Jeff Probst — Survivor
Mejor presentador de un concurso televisivo
- Steve Harvey — Celebrity Family Feud
- Ken Jennings — Jeopardy!
- Colin Jost — Pop Culture Jeopardy!
- Jimmy Kimmel — Who Wants To Be A Millionaire
- Martin Short — Match Game
Mejor programa animado
- Bob’s Burgers — Grand Pre Pre Pre Opening
- Rick And Morty — There’s Something About Morty
- The Simpsons — Homer? A Cracker Bro?
- Smiling Friends — Le Voyage Incroyable De Monsieur Grenouille
- South Park — Sermon On The ‘Mount
- Star Wars: Visions — Black
Mejor serie de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Mejor narrador
- David Attenborough — A Gorilla Story: Told By David Attenborough
- David Attenborough — Ocean With David Attenborough
- Jodie Foster — Breakdown: 1975
- Werner Herzog — Ghost Elephants
- Octavia Spencer — Lost Women Of Alaska
Mejor especial de variedades (en vivo)
- The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- 83rd Annual Golden Globes
- 68th Annual Grammy Awards
- The Oscars
- 78th Annual Tony Awards
Mejor especial de variedades (pregrabado)
- Dave Chappelle: The Unstoppable…
- The Muppet Show
- Nikki Glaser: Good Girl
- Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show
- Wicked: One Wonderful Night
Mejor documental o especial de no ficción
- John Candy: I Like Me
- Marty, Life Is Short
- Mel Brooks: The 99 Year Old Man!
- My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay
- Ocean With David Attenborough
Mejor serie documental o de no ficción
- The American Revolution
- Mr. Scorsese
- Rafa
- Sean Combs: The Reckoning
- The Yogurt Shop Murders
Mejor serie o especial de no ficción con presentador
- The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers The Pulse: Give The Man A Prize
- Finding Your Roots With Henry Louis Gates, Jr.
- My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman
- The Reluctant Traveler With Eugene Levy
- Tucci In Italy
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La gala de premiación se realizará el 14 de septiembre con la conducción de Mariska Hargitay, quien se convertirá en la primera mujer en presentar los Premios Emmy en los últimos 15 años. Previamente, los Creative Arts Emmy Awards distinguirán a los ganadores de las categorías técnicas durante las ceremonias programadas para el 5 y 6 de septiembre.
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