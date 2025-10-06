A simple vista parecen puntos de color, pero bajo una lupa se revelan diminutos mundos llenos de detalle. La artista y diseñadora de interiores Ana Sofía Casaverde, más conocida en redes como @galletitadejengibre, presenta en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores la exposición “Encontrar la felicidad en lo pequeño”, una invitación a redescubrir la belleza de lo mínimo.

La muestra reúne pinturas y esculturas en origami a escala superreducida, realizadas con una precisión que roza lo imposible. Desde el 3 hasta el 31 de octubre, las salas Alicia Cox de Larco y Siete Setenta acogerán sus obras, entre las que aparecen reinterpretaciones de personajes y piezas icónicas: Vincent van Gogh, El Principito, Frida Kahlo, así como La noche estrellada o La gran ola de Kanagawa.

Casaverde ha logrado que su arte minúsculo trascienda fronteras. Sus creaciones han sido publicadas por el Museo Van Gogh y reseñadas por la revista Vogue, que destacó sus carteras y objetos de lujo convertidos en versiones miniatura. Su trabajo, mezcla de ternura y rigor técnico, también ha sido reconocido en plataformas de China, Corea y Estados Unidos.

Para la curadora Giuliana Vidarte, la obra de Casaverde “plantea atesorar momentos, motivarnos y entusiasmarnos con lo más simple, compartir el asombro y, desde los instantes que no podemos capturar, aspirar a la breve felicidad en lo pequeño”.