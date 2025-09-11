“Donde muerde el mito”: La eterna confrontación entre la serpiente y el felino

Los símbolos duales en la vida de Harry Chávez llegaron a un punto de inflexión en Cusco. Frente a él se desplegaba un mural que representaba la lucha entre Mateo Pumacahua y Túpac Amaru: un combate en perfecta armonía entre dos fuerzas que colisionan sin destruirse. Aquella escena histórica reactivó en el artista un motivo que lo había acompañado durante más de dos décadas: la oposición de dos energías como un acto natural, una confrontación presente en mitologías y expresiones culturales de todo el mundo.

Consciente de que estas imágenes arquetípicas son universales, Chávez las aborda desde una perspectiva amazónica y prehispánica, pero sin limitarse a ellas. “Es una confrontación que se repite en la historia, en el arte y en la vida cotidiana. A veces es personal, a veces social, pero siempre vital”, señala el artista.

En Donde muerde el mito, la serpiente y el felino se presentan como fuerzas que se devoran, se transforman o se fusionan. En ocasiones parece que una domina; en otras, ambas conviven en equilibrio. Chávez ve en esa dinámica un reflejo de la polarización contemporánea, esas fracturas que marcan tanto los procesos políticos recientes en el Perú como los conflictos globales. “Vivimos en un mundo dual. Es la naturaleza de la vida”, afirma

Bajo la curaduría de Sairah Espinoza Toledo, la exposición refleja la coherencia y profundidad de su obra contemporánea (Créditos: Katlim Mh) / Fabrica360

Del caos a la sinergia

El título de la exposición remite al instante en que el mito deja de ser un relato fantástico y se introduce en la realidad. Es el momento en que la alegoría adquiere cuerpo en la memoria colectiva y se convierte en hecho histórico, en conflicto social o en huella política. Esa mordida simbólica señala la fuerza con la que lo mítico se instala en nuestra vida cotidiana, recordándonos que no existe línea clara entre lo imaginario y lo real.

Chávez reconoce esa continuidad en múltiples episodios de la historia peruana. Desde el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa hasta las pugnas de Pizarro y Almagro, de las rebeliones indígenas a las elecciones contemporáneas, siempre aparecen dos fuerzas disputándose el poder. Lo que en el lienzo es un combate entre serpiente y felino, en la vida real se traduce en choques entre bandos, territorios o identidades.

Harry Chávez ha realizado numerosas exposiciones internacionales y ha merecido premios a lo largo de su carrera. (Créditos: Katlim Mh)

“El mapa político actual también refleja esa división: dos grupos humanos, dos identidades que se enfrentan en proporciones casi exactas. Y esto no ocurre solo en el Perú, sino en muchos países, amplificado por la era digital, donde las posturas se encienden en las redes”, explica Chávez. Para él, esas confrontaciones no deben leerse únicamente como violencia, sino como un proceso vital.

En lugar de centrarse en el desenlace, el artista insiste en su carácter transformador. “Entre dos fuerzas opuestas siempre hay una alquimia, una fusión que da paso a algo nuevo”, afirma. Lo esencial no es quién prevalece, sino la energía que se libera en ese choque constante, capaz de generar síntesis inesperadas. La confrontación, en este sentido, es también el motor de la existencia.

Las piezas reunidas en el MALI no buscan construir un relato lineal ni ofrecer respuestas cerradas. La muestra invita al visitante a enfrentarse a sus propias dualidades, a reconocerse en esas oposiciones que no tienen solución definitiva. Como señala Chávez, lo importante del símbolo es su capacidad para exteriorizar lo invisible: “Es la manera en que lo emocional, lo inasible, se convierte en memoria compartida”, concluye.