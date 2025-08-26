Como ilusiones que nos duplican, que muestran nuestros rasgos invertidos, o nos confrontan con la extrañeza de nuestra propia imagen. Así funcionan los espejos y así funcionan también las obras de la muestra “Espejos y reflejos”, de la artista peruana Chichi Uccelli, que se exponen en la Galería Indigo.

Se trata de 15 esculturas de formato mediano, hechas en resina y bronce, pero que han sido intervenidas con espejos, metales, entre otros materiales. En juego con la luz y el espacio, las piezas de “Espejos y reflejos” exploran cuestiones como el tiempo, la identidad y la memoria.

Como señala Uccelli, “el espejo tiene connotaciones filosóficas, psicológicas y lúdicas. Refleja lo que queremos y lo que no, nos muestra en el lugar donde no estamos y también nos puede duplicar hasta el infinito. El espejo está cargado de significados”.

Obra de la muestra "Espejos y reflejos" de Chichi Uccelli.

La artista, además, admite que su exposición sirve como una meditación en torno a su propia edad. “Sentí que a la edad que tengo, 80 años, debía ver mi reflejo en el espejo con valentía, para reflexionar sobre lo vivido y lo que queda por vivir”, afirma.

En una de las obras, por ejemplo, se puede apreciar a una mujer mayor y desnuda, sentada en una silla de fierro frente a un vidrio –que simula ser espejo–; del otro lado, de esa escena aparece una silla idéntica vacía.

Obra de la muestra "Espejos y reflejos de Chichi Uccelli.

Uccelli, inició su formación artística en el taller de Margarita Checa, estudió dos años de carrera en Corriente Alterna y ha sido alumna del pintor Jaime Romero, maestro de arte de la Universidad Católica. La artista ha participado en exposiciones colectivas e individuales en el Perú y en Boston, Desde el 2012 ha presentado cada dos años una individual y desde el 2016 ha expuesto regularmente en la Galería Indigo.

Como acompañamiento a “Espejos y reflejos”, Uccelli presenta su libro “Una vida, una obra” donde narra la trayectoria de su arte relacionada a las experiencias de vida que la han inspirado.

SEPA MÁS

“Espejos y reflejos” puede visitarse en la Galería Indigo (Av. El Bosque 260, San Isidro) hasta el 14 de setiembre. Va de lunes a sábados de 10:30 a.m. a 8:30 p.m., domingos y feriados de 11 a.m. a 7 p.m. El ingreso es libre.