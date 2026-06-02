La cultura cafetera en Lima sigue ganando protagonismo y los Premios Somos 2026 reconocen a diez espacios que han convertido el café en una experiencia que combina sabor, diseño y creatividad. Las cafeterías nominadas destacan por ofrecer desde cafés de especialidad y repostería artesanal hasta ambientes acogedores que se han convertido en puntos de encuentro para amantes del buen café.

Entre las seleccionadas figuran Amarena, Demo, Entre Migas y Intro Café Bar, propuestas que han logrado posicionarse gracias a su identidad propia y una cuidada selección de productos. También destacan La Caffetteria di Lonato, La Cristina y Lila Dasso, reconocidas por sus espacios cálidos y una carta que combina tradición e innovación.

La lista se completa con Lucio Caffe, Pan Sal Aire y San Antonio, cafeterías que han sabido conquistar al público con propuestas que van desde brunchs y panes artesanales hasta cafés preparados con técnicas de especialidad. Estas nominaciones reflejan el crecimiento y la sofisticación de la escena cafetera peruana.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría cafetería de los Premios Somos 2026:

Amarena

Dirección: Av. Mariscal La Mar 715, Miraflores

Demo

Dirección: Av. Sáenz Peña 107, Barranco

Entre Migas

Dirección: Av. Dos de Mayo 798, San Isidro

Intro Café Bar

Dirección: Av. Almte. Miguel Grau 300, Barranco

La Caffetteria di Lonato

Dirección: Av. Dos de Mayo 1199, San Isidro

La Cristina

Dirección: Calle Ramón Ribeyro 699, Miraflores

Lila Dasso

Dirección: Av. Camino Real 1235, San Isidro

Lucio Caffè

Dirección: Av. Petit Thouars 5490, Miraflores

Pan Sal Aire

Dirección: Av. La Paz 646, Miraflores

San Antonio

Dirección: Av. Vasco Núñez de Balboa 770, Miraflores

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.