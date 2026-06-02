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10 cafeterías son las protagonistas de esta categoría.
10 cafeterías son las protagonistas de esta categoría.
Por Alejandra Garboza

La cultura cafetera en Lima sigue ganando protagonismo y los Premios Somos 2026 reconocen a diez espacios que han convertido el café en una experiencia que combina sabor, diseño y creatividad. Las cafeterías nominadas destacan por ofrecer desde cafés de especialidad y repostería artesanal hasta ambientes acogedores que se han convertido en puntos de encuentro para amantes del buen café.

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