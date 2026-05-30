Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diez pizzerías han sido nominadas a los Premios Somos.
Diez pizzerías han sido nominadas a los Premios Somos.
Por Alejandra Garboza

Las pizzas artesanales continúan conquistando a los comensales, en ese sentido, los Premios Somos 2026 han nominado a diez pizzerías que han destacado por su creatividad, técnica y calidad de ingredientes. Desde masas de larga fermentación y hornos tradicionales hasta propuestas contemporáneas con insumos locales, las nominadas reflejan cómo la pizza se ha convertido en una de las experiencias culinarias favoritas del público peruano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.