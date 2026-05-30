Las pizzas artesanales continúan conquistando a los comensales, en ese sentido, los Premios Somos 2026 han nominado a diez pizzerías que han destacado por su creatividad, técnica y calidad de ingredientes. Desde masas de larga fermentación y hornos tradicionales hasta propuestas contemporáneas con insumos locales, las nominadas reflejan cómo la pizza se ha convertido en una de las experiencias culinarias favoritas del público peruano.

El auge de las pizzerías artesanales en Lima también ha impulsado una mayor valoración de procesos como la fermentación natural, el uso de harinas especiales y la cocción en horno de leña. Muchas de estas propuestas combinan técnicas italianas tradicionales con ingredientes peruanos, logrando sabores únicos que van desde las versiones más clásicas napolitanas hasta combinaciones innovadoras y de autor. Además, varias de ellas han convertido sus locales en espacios de encuentro donde la experiencia va más allá de la comida.

Las nominaciones a los Premios Somos 2026 reflejan el crecimiento y sofisticación de la cultura pizzera en el país. La diversidad de estilos, conceptos y propuestas demuestra cómo este rubro continúa evolucionando y captando nuevos seguidores, consolidándose como una de las categorías gastronómicas más dinámicas y competitivas de Lima.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría pizzería de los Premios Somos 2026:

Amarcord

Dirección: Av. 28 de Julio 393, Miraflores

Calavera Pizzería

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1127, Miraflores

Flama

Dirección: Coronel Inclán 300, Miraflores

Indio Pizza

Dirección: Jirón Domeyer 282, Barranco

La Linterna

Dirección: Los Libertadores 311, San Isidro

Partenope L’Autentica Pizza

Dirección: San Martín 516, Miraflores

Masa Sobre Mesa

Dirección: Arica 399, Miraflores

Rossa Pizza Appassionata

Dirección: Choquehuanca 601, San Isidro

Triciclo Obrador

Dirección: Punta Hermosa 01133

Vecino Pizzas

Dirección: Jr. Manco Cápac 270, Barranco

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.