Llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, esperar el vuelo y acomodarse antes de salir de nuestras fronteras puede ser una experiencia más cálida y rica gracias a su propuesta gastronómica. Por eso esta ha sido reconocida recientemente en los FAB Awards 2026, uno de los certámenes más importantes de alimentos, bebidas y hospitalidad aeroportuaria.

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Uno de los premiados, el chef Coque Ossio de La Bonbonniere, ganador por mejor apertura de food & beverage (Latinoamérica), con una cocina mucho más amplia que en el anterior aeropuerto, nos comenta que los visitantes no siempre tienen el tiempo de sentarse a disfrutar. Ahora que en muchos vuelos no brindan alimentos, la gente pide sánguches para llevar y los atienden rápidamente. En el local tienen una carta ‘all day’. El desayuno y las cenas son los momentos más concurridos: “Mucha gente me dice que su último lomo saltado o su último pisco sour lo consumen en La Bonbonniere. Efectivamente, esos son el plato y la bebida más vendidos”, comenta. “La idea es darle tranquilidad al pasajero antes de su viaje, atenderlo bien”.

Chefs Coque Ossio e Ignacio Barrios. (Foto: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

Desde la sala VIP del aeropuerto, The Club, el chef Ignacio Barrios nos comenta que fue convocado para la creación de los platos de autor. Este salón VIP fue reconocido como mejor apertura de lounge y recibió el sello Silver Award de los FAB Awards 2026. “Básicamente, nuestra idea es que el peruano que viaja y pasa por acá se sienta orgulloso de nuestra comida y quiera llevarla consigo. Que la persona que visite el Perú disfrute un último sabor peruano antes de llegar a casa”. Papas, quinuas, ajíes, sabores tradicionales en preparaciones novedosas se muestran en la carta. Hay platos con toques amazónicos, así como un tributo al adobo arequipeño.

El chefs Ignacio Barrios. / JOEL ALONZO

Como vemos, la oferta es amplia, diversa y galardonada. ¡Buen viaje! //