El chef Coque Ossio. (Foto: Jorge Chávez)
El chef Coque Ossio. (Foto: Jorge Chávez)
/ JOEL ALONZO
Por Diana Gonzales Obando

Llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, esperar el vuelo y acomodarse antes de salir de nuestras fronteras puede ser una experiencia más cálida y rica gracias a su propuesta gastronómica. Por eso esta ha sido reconocida recientemente en los FAB Awards 2026, uno de los certámenes más importantes de alimentos, bebidas y hospitalidad aeroportuaria.

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