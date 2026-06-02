A un año de la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que logró resolver 1.799 reclamos mediante mecanismos de conciliación y mediación, herramientas que permitieron atender conflictos de consumo en plazos más breves y sin necesidad de iniciar procedimientos administrativos sancionadores.

Los casos resueltos estuvieron vinculados principalmente a problemas de falta de idoneidad en los servicios, entre ellos incumplimientos, deficiencias en la atención y cancelaciones de viajes. Según la entidad, la conciliación facilita que consumidores y proveedores alcancen acuerdos voluntarios, reduciendo tiempos y costos en la solución de controversias.

Indecopi monitoreó más de 4.100 vuelos para proteger los derechos de los pasajeros en el Jorge Chávez. (Foto: Andina)

Como parte del balance de su labor en el terminal aéreo, el Indecopi detalló que entre junio de 2025 y abril de 2026 la Oficina Local del Indecopi (OLI) instalada en el aeropuerto recibió 4.492 reclamos en materia de protección al consumidor. De ese total, 2.379 estuvieron relacionados con la falta de idoneidad, lo que representa más de la mitad de los casos reportados.

Durante el mismo periodo, la institución brindó 25.986 asesorías a pasajeros, orientándolos sobre sus derechos y los mecanismos disponibles para hacerlos valer. Esta labor permitió, en numerosos casos, resolver incidencias sin que fuera necesario presentar una queja formal.

Asimismo, el Indecopi realizó el monitoreo de 4.103 vuelos de llegada y salida en el aeropuerto Jorge Chávez, de los cuales 2.320 fueron nacionales y 1.783 internacionales. La supervisión se efectúa diariamente con el objetivo de conocer el estado de las operaciones y adoptar acciones que garanticen el respeto de los derechos de los usuarios del transporte aéreo.

La labor preventiva también incluye el servicio WhatsApp Aeropuerto (+51 985 197 624), disponible las 24 horas para atender consultas e incidencias relacionadas con los servicios aeroportuarios. Además, los pasajeros pueden acceder a atención presencial en el primer nivel del terminal, junto a la zona de salida de vuelos nacionales.

Indecopi recibió 4.492 reclamos en el Jorge Chávez durante su primer año de operaciones. (Foto: Andina)

Para reforzar la difusión de los derechos de los usuarios, la entidad pone a disposición el material informativo “Indecotip: Derechos de los pasajeros en el transporte aéreo” , que contiene información gratuita y didáctica sobre las principales obligaciones de las empresas del sector.

De acuerdo con datos del Indecopi, entre 2021 y 2026 el transporte aéreo fue el tercer sector más sancionado por la institución, con 3.065 sanciones impuestas a 45 empresas mediante resoluciones firmes. La infracción más recurrente fue la falta de idoneidad, principalmente por incumplimientos o negativas en reembolsos, cancelaciones o reprogramaciones de vuelos, así como por impedir el check-in o el abordaje de pasajeros.