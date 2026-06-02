Resumen

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Más de 25 mil pasajeros recibieron orientación del Indecopi en el primer año del nuevo aeropuerto. (Foto: Andina)
Más de 25 mil pasajeros recibieron orientación del Indecopi en el primer año del nuevo aeropuerto. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

A un año de la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que logró resolver 1.799 reclamos mediante mecanismos de conciliación y mediación, herramientas que permitieron atender conflictos de consumo en plazos más breves y sin necesidad de iniciar procedimientos administrativos sancionadores.

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