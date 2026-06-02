Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del día, la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4070 y máximo de S/3,4120. (Foto: Agencia Andina)
Al cierre del día, la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4070 y máximo de S/3,4120. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4110, retrocediendo 15 puntos con respecto al cierre de ayer que se situó en S/3,41250, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.