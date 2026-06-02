Resumen

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El jefe del gabinete junto al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Foto: gob.pe
El jefe del gabinete junto al secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Foto: gob.pe
Por Redacción EC

El Perú fue reconocido por los representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el país candidato de la región con mayor avance, entre los ocho en proceso de adhesión.

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