El Perú fue reconocido por los representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el país candidato de la región con mayor avance, entre los ocho en proceso de adhesión.

Así lo informó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez. “Este reconocimiento es posible gracias a las diversas organizaciones y a los diferentes gobiernos que hemos tenido para avanzar muy rápido en este camino”, subrayó el premier.

En esa línea, precisó que existen perspectivas de un 40% de avance para la inserción definitiva del país en el organismo. Destacó que es fruto del esfuerzo sostenido de la comisión multisectorial encargada del proceso, la cual está liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas.

Asimismo, enfatizó que para darle continuidad a este esfuerzo el Perú cuenta con una representación permanente ante dicho organismo, la cual conjuntamente con la secretaría técnica de la comisión, ha tenido un rol articulador con todos los sectores del Estado involucrados en este proceso.

Adicionalmente, subrayó que el país cumple con rigor la hoja de ruta trazada y remarcó la necesidad de que la próxima administración priorice este proceso para continuar en la misma senda.

El premier Arroyo sostuvo que su próxima participación en el Consejo a Nivel Ministerial de la OCDE, el miércoles 3, así como en los foros realizados hoy, son una oportunidad estratégica para fortalecer la imagen internacional del país y avanzar en reformas orientadas a modernizar el Estado.

Por otro lado, el jefe del gabinete inició su jornada en París con una reunión bilateral con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. La autoridad internacional destacó que el Perú es el país candidato de América Latina con mayores avances en su adhesión.

Por su parte, el premier Arroyo subrayó que el país consolida este proceso desde hace casi tres años. Además, aseguró que su asistencia a la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE evidencia el compromiso nacional para alcanzar este objetivo e instó a garantizar la continuidad de estas acciones junto con la nueva administración.

Posteriormente, durante el panel “El impacto transformador de la adhesión a la OCDE”, la autoridad ministerial resaltó que este proceso concita el interés de actores públicos, privados y gremiales. Tras ello, participó en la clausura de la 18.ª edición del Foro sobre América Latina y el Caribe (Foro LAC), en donde destacó la importancia estratégica de las instituciones financieras multilaterales y los bancos de desarrollo para movilizar recursos y traducir el potencial de la región en obras concretas.