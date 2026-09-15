Durante el procedimiento, Integra Tec International Inc. sostuvo que la adquisición de Telefónica del Perú S.A.A. constituía su primera operación en el país y no se encontraba sujeta a la obligación de notificación previa. Foto: GEC.
Durante el procedimiento, Integra Tec International Inc. sostuvo que la adquisición de Telefónica del Perú S.A.A. constituía su primera operación en el país y no se encontraba sujeta a la obligación de notificación previa. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi sancionó, en primera instancia administrativa, a Integra Tec International Inc. y su grupo económico con una multa de 1000 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/5.5 millones, por infringir el régimen de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial establecido en la Ley 31112.

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