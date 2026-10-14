Mallplaza anunció la apertura de Mallplaza Premium Outlets Atocongo, su primer centro comercial bajo este formato en el país. El proyecto, que demandó una inversión de US$6.1 millones, cuenta aproximadamente con 37,500 m2 de GLA y consolida la llegada de esta nueva propuesta al portafolio de la compañía en el mercado peruano.

Desarrollado a partir de la transformación del antiguo Open Plaza Atocongo, el proyecto presenta una propuesta que combina marcas reconocidas con precios competitivos. Su mix comercial incluye firmas como Adidas, Steve Madden, New Athletic, Puma, Skechers, Bubba Bags, Foot Loose, Coliseum, New Era, GAP Factory, además de Top Brands, que reúne marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Karl Lagerfeld.

“Con Mallplaza Premium Outlets Atocongo incorporamos al mercado peruano un formato que complementa nuestro portafolio y nos permite llegar a nuevos segmentos de consumidores. Vemos una oportunidad relevante en una propuesta que reúne marcas de alta preferencia, precios atractivos y una experiencia diferenciada, al mismo tiempo que nos permite seguir generando valor sobre nuestros activos”, señaló Rafael Jaramillo, Gerente División Perú de Mallplaza.

La propuesta apunta a atraer consumidores de distintos puntos de Lima, especialmente de distritos como Surco, San Borja, Barranco, Miraflores y Chorrillos, además de capitalizar su ubicación frente a la Panamericana Sur y el flujo de personas que transita por este corredor.

El formato integra la oferta de grandes marcas y precios competitivos, con descuentos de hasta 60%, así como el único Outlet Falabella. Además, con una propuesta fortalecida del Food court, y el Módulo de Atención al Ciudadano (MAC), que permite a los visitantes realizar diversos trámites en un solo lugar.

Para Mallplaza, esta apertura supone la incorporación de un nuevo formato a su operación en Perú, que está diseñado para captar nuevos segmentos de consumo, generar mayor tráfico y elevar la productividad de activos existentes, complementando la oferta tradicional de sus centros comerciales. Una vez consolidado Mallplaza Premium Outlets Atocongo reunirá a 30 marcas reconocidas internacionalmente.

A nivel regional Mallplaza Premium Outlets Atocongo es el segundo activo convertido a este nuevo concepto, siendo el primero Mallplaza Premium Outlets Concepción en Chile. Con la finalidad de seguir captando nuevos segmentos de consumo en Perú, la compañía proyecta transformar Open Plaza La Marina a este formato, con una propuesta potente que responda a las nuevas tendencias de consumo.