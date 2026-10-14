La propuesta apunta a atraer consumidores de distintos puntos de Lima, especialmente de distritos como Surco, San Borja, Barranco, Miraflores y Chorrillos. Foto: EC.
La propuesta apunta a atraer consumidores de distintos puntos de Lima, especialmente de distritos como Surco, San Borja, Barranco, Miraflores y Chorrillos. Foto: EC.
Por Redacción EC

Mallplaza anunció la apertura de Mallplaza Premium Outlets Atocongo, su primer centro comercial bajo este formato en el país. El proyecto, que demandó una inversión de US$6.1 millones, cuenta aproximadamente con 37,500 m2 de GLA y consolida la llegada de esta nueva propuesta al portafolio de la compañía en el mercado peruano.

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