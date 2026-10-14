El precio del dólar cerró este miércoles 14 de octubre en S/3,439, ligeramente por encima de los S/3,437 de la jornada anterior, con un avance de 0,06%. La sesión estuvo marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, luego de conocerse que la inflación de septiembre en Estados Unidos superó las expectativas del mercado.

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“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0.36%, luego de que la inflación anual de Estados Unidos alcanzará el 3,7% en septiembre, reforzando las expectativas de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal (Fed)”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron a 5,183% a diez años y 5,521% a treinta años, mientras los mercados bursátiles registraron caídas.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI avanzó 1,03%, hasta US$95,11 por barril, alimentando las preocupaciones inflacionarias. En contraste, los metales registraron pérdidas ante la fortaleza del dólar y las expectativas de tasas elevadas. El oro cayó 1,64%, la plata 6,11% y el cobre 0,16%.

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En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,431 y S/3,443, con un volumen negociado de US$561.1 millones. La jornada mostró una volatilidad moderada y una presión compradora limitada. La atención estará puesta en los indicadores económicos que se publicarán este jueves, entre ellos el crecimiento del PBI de agosto, estimado en 3.4%, y la tasa de desempleo de septiembre, prevista en 5%.

De acuerdo con Huayta, el mercado también mantiene la atención sobre los riesgos asociados al Fenómeno El Niño Costero, por sus posibles efectos sobre la pesca, la agricultura y la infraestructura. Estas condiciones podrían repercutir en la actividad económica y generar presiones sobre los precios de los alimentos.