El dólar cerró con un avance del 0,06%. (Foto: Vidal Jordan / GEC)
El dólar cerró con un avance del 0,06%. (Foto: Vidal Jordan / GEC)
/ VIDAL JORDAN JOSE
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este miércoles 14 de octubre en S/3,439, ligeramente por encima de los S/3,437 de la jornada anterior, con un avance de 0,06%. La sesión estuvo marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, luego de conocerse que la inflación de septiembre en Estados Unidos superó las expectativas del mercado.

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