Mediante la Resolución Suprema N° 293-2026-PCM, se designó a Roxana Barrantes Cáceres como miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (Indecopi).

Cabe precisar que la designación se da en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para completar el periodo de cinco años.

La presente Resolución Suprema es refrendada por la presidenta del Perú, Keiko Fujimori y por el presidente del Consejo de Ministros, Rogers Valencia.

Roxana Barrantes es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene un doctorado en la Universidad de Illinois (Estados Unidos).

Ha sido jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas (Minem), miembro del directorio de Petro-Perú, vocal del Tribunal de Solución de Controversias del Ositran e integrante de la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi.