Roxana Barrantes es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene un doctorado en la Universidad de Illinois (Estados Unidos). Foto: EFE.
Roxana Barrantes es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene un doctorado en la Universidad de Illinois (Estados Unidos). Foto: EFE.
Por Redacción EC

Mediante la Resolución Suprema N° 293-2026-PCM, se designó a Roxana Barrantes Cáceres como miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (Indecopi).

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