A través de Indecopi Perú superó la evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las políticas en materia de protección al consumidor implementadas a nivel nacional.

LEE TAMBIÉN: Ministerio de la Producción autoriza a Imarpe ejecución de pesca exploratoria de anchoveta blanca

Este resultado representa un avance importante en el proceso de adhesión del Perú a este organismo internacional, que promueve políticas públicas enfocadas en fortalecer la competencia, transparencia de mercados y protección de los consumidores.

El resultado del informe lo dio a conocer la presidenta ejecutiva del Indecopi, Milagros Maraví Sumar, durante su presentación ante la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado.

La titular de la institución precisó que, durante la evaluación, la OCDE analizó las acciones y medidas adoptadas por el Perú en materia de consumidor. El resultado favorable confirmó que las políticas, normas y prácticas nacionales se encuentran alineadas con los estándares exigidos por las economías que integran este organismo mundial.

Este año, el Comité de Políticas del Consumidor de la OCDE destacó el profesionalismo, apertura y compromiso demostrado por el equipo técnico peruano durante todo el proceso de evaluación. Como siguiente paso, Indecopi deberá informar sobre los avances en la implementación de las acciones de seguimiento establecidas, con el objetivo de fortalecer un ecosistema de protección dinámico, capaz de enfrentar los retos de la economía digital y los nuevos hábitos de consumo global.

El documento final de esta evaluación será presentado próximamente por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.