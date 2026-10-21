El resultado favorable confirmó que las políticas, normas y prácticas nacionales se encuentran alineadas con los estándares exigidos por las economías que integran este organismo mundial.(Foto: GEC)
El resultado favorable confirmó que las políticas, normas y prácticas nacionales se encuentran alineadas con los estándares exigidos por las economías que integran este organismo mundial.(Foto: GEC)
Por Redacción EC

A través de Indecopi Perú superó la evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las políticas en materia de protección al consumidor implementadas a nivel nacional.

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