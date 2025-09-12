El próximo sábado 13 de septiembre, desde la medianoche en horario universal (UTC), miles de fotógrafos alrededor del planeta participarán en el 24 Hour Project, una maratón fotográfica que propone un reto creativo: tomar y compartir una foto por cada hora durante 24 horas consecutivas. Este proyecto, nacido en 2012 gracias a Renzo Grande y Sam Smotherman, se ha transformado en una comunidad global que documenta la vida urbana en ciudades tan diversas como Tokio, Roma, Nueva York o Lima.

En el Perú, la iniciativa se celebra desde 2016 y hoy reúne a más de 100 participantes por edición. Cada país cuenta con un embajador y, en esta ocasión, la representación recae en el fotógrafo y gestor cultural Luis Chiang Chang-Way. A lo largo de la jornada, las imágenes publicadas en Instagram son curadas por la central en Nueva York, que selecciona y recompone las miradas urbanas para luego dar lugar a una exposición itinerante internacional.

Más allá de su espíritu colaborativo, el 24 Hour Project tiene un fuerte compromiso social. Cada año se asocia a una causa y, en 2025, los esfuerzos se orientan hacia la niñez en contextos de conflicto. Los fondos recaudados mediante campañas de crowdfunding se destinarán a Médicos Sin Fronteras, con programas enfocados en brindar apoyo y protección a los niños más vulnerables.

La convocatoria está abierta a fotógrafos profesionales y aficionados. Para participar, basta con registrarse gratuitamente en la web oficial (www.24hourproject.org), acercarse al punto de encuentro en Lima —el viernes 12 de septiembre a las 11:30 p. m. en el frontis de la Parroquia Virgen Milagrosa, en el Parque Kennedy— y unirse a la dinámica de captura y publicación en redes con los hashtags oficiales. El resultado: un mosaico visual global que conecta culturas y ciudades en tiempo real.