24 Hour Project es un reto fotográfico global que invita a capturar y compartir una fotografía por hora durante 24 horas consecutivas. (Foto: @eleelenamol)
El próximo sábado 13 de septiembre, desde la medianoche en horario universal (UTC), miles de fotógrafos alrededor del planeta participarán en el , una maratón fotográfica que propone un reto creativo: tomar y compartir una foto por cada hora durante 24 horas consecutivas. Este proyecto, nacido en 2012 gracias a Renzo Grande y Sam Smotherman, se ha transformado en una comunidad global que documenta la vida urbana en ciudades tan diversas como Tokio, Roma, Nueva York o Lima.

En el Perú, la iniciativa se celebra desde 2016 y hoy reúne a más de 100 participantes por edición. Cada país cuenta con un embajador y, en esta ocasión, la representación recae en el fotógrafo y gestor cultural Luis Chiang Chang-Way. A lo largo de la jornada, las imágenes publicadas en Instagram son curadas por la central en Nueva York, que selecciona y recompone las miradas urbanas para luego dar lugar a una exposición itinerante internacional.

Más allá de su espíritu colaborativo, el 24 Hour Project tiene un fuerte compromiso social. Cada año se asocia a una causa y, en 2025, los esfuerzos se orientan hacia la niñez en contextos de conflicto. Los fondos recaudados mediante campañas de crowdfunding se destinarán a Médicos Sin Fronteras, con programas enfocados en brindar apoyo y protección a los niños más vulnerables.

La convocatoria está abierta a fotógrafos profesionales y aficionados. Para participar, basta con registrarse gratuitamente en la web oficial (), acercarse al punto de encuentro en Lima —el viernes 12 de septiembre a las 11:30 p. m. en el frontis de la Parroquia Virgen Milagrosa, en el Parque Kennedy— y unirse a la dinámica de captura y publicación en redes con los hashtags oficiales. El resultado: un mosaico visual global que conecta culturas y ciudades en tiempo real.

