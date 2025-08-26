En medio de un país marcado por tensiones sociales y políticas, el fotoperiodismo se alza como un acto de resistencia y compromiso ciudadano. Esa es la premisa de “Luz: 14 años de fotoperiodismo de la AFPP”, muestra colectiva que reúne el trabajo de los integrantes de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú (AFPP) bajo un eje común: la defensa de los derechos fundamentales.

La exposición se inaugura el sábado 23 de agosto a las 7:00 p.m. en RUIDO Espacio de Arte y Fotografía (Jr. Almte. Martín Guisse 1854, Lince), en el marco del festival MAC Foto, organizado por el Museo de Arte Contemporáneo de Lima.

Una memoria de 14 años en imágenes

La muestra propone un recorrido por más de una década de coberturas, marcadas por urgencias sociales, hallazgos visuales y la constante tensión entre poder y ciudadanía. Desde las protestas que sacudieron las calles, hasta las historias invisibilizadas de comunidades y territorios, cada fotografía es un testimonio que interpela y moviliza.

“La persistencia de la luz” –título que acompaña la exposición– no solo alude a la herramienta esencial del fotógrafo, sino a la idea de sostener una mirada ética frente a la oscuridad de la violencia, la corrupción y la impunidad. Ver, en este contexto, es también un acto ciudadano.

La exposición reúne a referentes y nuevas voces del fotoperiodismo peruano: Aldair Mejía, Carla Patiño, Cecilia Larrabure, Connie France, Denis Mayhua, Flor Ruiz, Franchesca Chacón, Jhonel Rodríguez, John Reyes, Juan Pablo Azabache, Juan Ponce, Leslie Moreno, Liz Tasa, Marco Garro, Max Cabello, Melissa Merino, Milko Torres, Nadia Cruz, Patrick Murayari, Paul Vallejos, Rafael Cornejo, Randy Reyes, Renato Pajuelo, Víctor Idrogo, Walter Hupiu y Yael Rojas. La curaduría está a cargo de Franz Krajnik y José Vidal.