“The Pitt” se llevó el Emmy 2026 a Mejor serie dramática, imponiéndose en una de las categorías centrales de la 78 edición de los premios de la Academia de Televisión. La producción de HBO Max competía por el reconocimiento junto a “The Diplomat”, “The Gilded Age”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, “Paradise”, “Pluribus”, “Slow Horses” y “Your Friends & Neighbors”.

La serie médica llegaba a la ceremonia como la producción dramática con mayor número de nominaciones de esta edición, con 25 candidaturas.

Entre sus principales competidoras se encontraba “Pluribus”, la serie de Apple TV+ creada por Vince Gilligan y protagonizada por Rhea Seehorn, que consiguió 18 nominaciones en su primera temporada.

La categoría también reunió producciones de perfiles muy distintos, desde el drama de época “The Gilded Age” hasta “Slow Horses”, “The Diplomat” y “Paradise”. La presencia de “A Knight of the Seven Kingdoms”, además, incorporó a la competencia una nueva producción vinculada al universo de “Game of Thrones”.