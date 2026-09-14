Con su segunda temporada, "The Pitt" se consolida como Mejor serie de drama en la gala de los Emmy 2026. (Foto: HBO Max)
Con su segunda temporada, "The Pitt" se consolida como Mejor serie de drama en la gala de los Emmy 2026. (Foto: HBO Max)
Por Redacción EC

“The Pitt” se llevó el Emmy 2026 a Mejor serie dramática, imponiéndose en una de las categorías centrales de la 78 edición de los premios de la Academia de Televisión. La producción de HBO Max competía por el reconocimiento junto a “The Diplomat”, “The Gilded Age”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, “Paradise”, “Pluribus”, “Slow Horses” y “Your Friends & Neighbors”.

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