Cuando el físico y el corazón no conectan, las jornadas épicas se hacen imposibles. Ayer, Ignacio Buse no pudo dar batalla en el US Open y cayó en tres sets ante el francés Benjamin Bonzi (6-2, 7-6 y 6-0), con lo que quedó eliminado del Grand Slam en segunda ronda.

No fue una buena actuación del peruano, quizá condicionado por el desgaste de haber jugado el miércoles por la primera ronda. No estuvo fino en ningún momento: siete dobles faltas, apenas un 55% de primeros servicios correctos (46 de 83) y apenas ganó el 67% de esos puntos (31 de 46).

Así, Nacho finaliza el cuadro de singles del último Grand Slam del año, pero figura inscrito en el cuadro de dobles junto al argentino Marco Trungelliti, con quien ya hizo dupla en Wimbledon, donde superó la primera ronda.

Ignacio Buse

No acaba la aventura peruana en el US Open, ya que en el cuadro junior el joven Alessandro Rubini está a un paso de meterse al cuadro principal. El peruano de 16 años ganó ayer al sudafricano John Bothma por 7-5 y 6-2 en su debut en los majors de categoría juniors, según destaca el especialista argentino Ariel Fernández.

El peruano enfrenta hoy sobre el mediodía al japonés Yoshihiro Sakurai por su pase al cuadro principal, la que sería su primera experiencia a este nivel en los torneos Juniors.

Rubini busca clasificar a su primer Grand Slam Junior. Actualmente es 92 del ránking ITF (Junior) y este año ha ganado cuatro títulos ITF: los J100 de Luque, La Paz, Cochabamba y Medellín.

Nicolás Baena, de 18 años, ya ha partidipaco en los Grand Slam Juniors de este año. El Roland Garros llegó a tercera ronda y en Wimbledon se quedó en la segunda. Esta vez en el US Open buscará sumar más llaves.

Actualmente ocupa el puesto 17 del ránking ITF y suma un título, el J300 en Santa Cruz. Además, con un punto ATP, ya figura en el ránking profesional del circuito.

—Buse en los majors—

Buse cierra así la temporada de majors. Este año compitió en tres de los cuatro, y en todas las hizo en el cuadro principal de manera directa gracias a su buen ránking. Incluso, en Wimbledon y en el US Open fue preclasificado, es decir, ingresó como uno de los 32 mejores. En el Australian Open de inicio de año, no pudo competir por estar lesionado.

Nacho logró dos victorias de Grand Slam: una en el césped de Londres y otra en la cancha rápida de Nueva York, un registro que habla de su crecimiento.

Ignacio Buse

Estas victorias le permiten mantenerse en los puestos tops. Si bien inició la semana en el puesto 30, en el ‘live’ bajó al 33, ya que le descontaron los 125 puntos que ganó en el Challenger de Sevilla del año pasado y solo pudo recuperar 50 de su victoria en primera ronda.

Ahora, debe enfrentar el cuadro de dobles para luego ya pensar en lo que será la Copa Davis con Perú para medirse con Paraguay el 18 y 19 de setiembre.

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