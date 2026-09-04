Por Christian Cruz Valdivia

Cuando el físico y el corazón no conectan, las jornadas épicas se hacen imposibles. Ayer, Ignacio Buse no pudo dar batalla en el US Open y cayó en tres sets ante el francés Benjamin Bonzi (6-2, 7-6 y 6-0), con lo que quedó eliminado del Grand Slam en segunda ronda.

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