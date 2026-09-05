¡Remontada y a la final! Juan Pablo Varillas venció a Clarke y va por el título del Challenger de Como. (Foto: ATP)
¡Remontada y a la final! Juan Pablo Varillas venció a Clarke y va por el título del Challenger de Como. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas volvió a demostrar su capacidad de reacción y se instaló en la gran final del Challenger de Como, en Italia. El tenista peruano derrotó por 2-1 al británico Jay Clarke, número 242 del ranking ATP, en un partido que comenzó cuesta arriba para nuestra raqueta nacional.

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