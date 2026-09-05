Juan Pablo Varillas volvió a demostrar su capacidad de reacción y se instaló en la gran final del Challenger de Como, en Italia. El tenista peruano derrotó por 2-1 al británico Jay Clarke, número 242 del ranking ATP, en un partido que comenzó cuesta arriba para nuestra raqueta nacional.

Clarke se llevó el primer set después de un inicio complicado. La manga fue muy pareja y tuvo que definirse en tie-break, donde el británico logró imponerse por 7-4 para tomar ventaja en el encuentro y poner a Varillas contra las cuerdas.

La reacción del peruano llegó en el segundo parcial. Clarke consiguió adelantarse 4-1 y parecía encaminarse hacia una victoria, pero Varillas no bajó los brazos, recuperó terreno y terminó dándole vuelta al set para ganarlo por 7-5. El triunfo le permitió igualar el partido y recuperar el impulso.

En el tercer set, ‘Juanpi’ salió decidido a sentenciar la clasificación y rápidamente estableció una ventaja de 4-0. Aunque Clarke intentó reaccionar, el peruano mantuvo la concentración y cerró la manga por 6-1 para sellar su pase a la definición del certamen italiano.

Varillas llegó a esta instancia luego de superar al brasileño Thiago Seyboth Wild, al italiano Federico Arnaboldi y al checo Jan Kumstat. En la final enfrentará al ganador del duelo entre el suizo Johan Nikles y el croata Matej Dodig, en busca de un nuevo título para su carrera.

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