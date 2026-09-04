Juan Pablo Varillas volvió a demostrar carácter en el circuito Challenger. El peruano, actualmente 234 del ranking ATP, venció a Thiago Seyboth Wild (198°) por 4-6, 7-6 y 4-3, luego de que el brasileño se retirara en el set definitivo, y se clasificó a las semifinales del Challenger de Como, en Italia.

El encuentro tuvo una duración de 3 horas y 9 minutos y estuvo marcado por la reacción del tenista nacional en el segundo parcial. Varillas llegó a salvar cuatro match points en el décimo game, antes de llevar la definición al tie-break y quedarse con el set.

Varillas vuelve al Top 230

Con esta victoria, el peruano suma 14 puntos para el ranking ATP, resultado que le permitirá regresar al Top 230 después de más de 18 meses.

La victoria adquiere mayor valor por el rival. Seyboth Wild, actual 198° del mundo y quinto cabeza de serie del torneo, había conseguido buenos resultados recientes en el circuito Challenger. Además, Varillas llegaba con un historial favorable de 3-1 ante el brasileño.

Su rival en semifinales

Varillas buscará ahora alcanzar la final del torneo italiano. En semifinales enfrentará al ganador del duelo entre el británico Jay Clarke (242°) y el croata Duje Ajdukovic (324°).