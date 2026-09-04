Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas volvió a demostrar carácter en el circuito Challenger. El peruano, actualmente 234 del ranking ATP, venció a Thiago Seyboth Wild (198°) por 4-6, 7-6 y 4-3, luego de que el brasileño se retirara en el set definitivo, y se clasificó a las semifinales del Challenger de Como, en Italia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.