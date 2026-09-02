¡Sigue en carrera! Juan Pablo Varillas avanza a cuartos de final en el Challenger de Como. (Foto: Challenger Tour)
¡Sigue en carrera! Juan Pablo Varillas avanza a cuartos de final en el Challenger de Como. (Foto: Challenger Tour)
Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas continúa firme en el Challenger de Como. El tenista peruano derrotó por 6-3 y 6-1 al italiano Federico Arnaboldi y aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo, donde buscará dar un nuevo paso hacia la definición del certamen.

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