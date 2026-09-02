Juan Pablo Varillas continúa firme en el Challenger de Como. El tenista peruano derrotó por 6-3 y 6-1 al italiano Federico Arnaboldi y aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo, donde buscará dar un nuevo paso hacia la definición del certamen.

El peruano mostró superioridad durante gran parte del encuentro y no le dio opciones a Arnaboldi para reaccionar. Varillas necesitó una hora y 35 minutos para cerrar su victoria en sets corridos y mantener sus aspiraciones de alcanzar las semifinales en territorio italiano.

Ahora, Varillas tendrá un nuevo desafío frente al brasileño Thiago Seyboth Wild, actual número 198 del ranking ATP. El duelo será por los cuartos de final y definirá a uno de los semifinalistas del Challenger de Como. El peruano llegará con la confianza que le dejó su sólido triunfo ante el representante local.

🎾CHALLENGER 75 🇮🇹COMO 🟤 (02/SET): TRIUNFO CON AUTORIDAD DE 🇵🇪JUAN PABLO VARILLAS QUIEN ACCEDE A CUARTOS DE FINAL



👤R16

✅🇵🇪J. Varillas (Nº234) a (WC)🇮🇹F. Arnaboldi (Nº521): 6-3 6-1



📊H2H: 🇵🇪2 🇮🇹0



👉W-L 2026 de 🇵🇪Juanpi en R16 CH: 7-5



📈Live Ranking 🇵🇪: Nº216🔺18



🔜4/9

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El buen momento de Varillas también llega en una etapa importante de su calendario, pues el tenista nacional busca mantener su ritmo competitivo y llegar en las mejores condiciones a los próximos compromisos, entre ellos la Copa Davis.

La jornada, sin embargo, no tuvo el mismo desenlace para Gonzalo Bueno. El también peruano quedó eliminado en los octavos de final luego de caer ante el alemán Max Schoenhaus por 6-1 y 6-3, por lo que Varillas quedó como la principal carta nacional en el torneo italiano.

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