Resumen

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Jannik Sinner se corona campeón del Roma Open y logró un récord histórico en los Masters 1000. (Foto: Getty)
Jannik Sinner se corona campeón del Roma Open y logró un récord histórico en los Masters 1000. (Foto: Getty)
Por Redacción EC

Jannik Sinner continúa dominando el circuito mundial con una autoridad impresionante. El número uno del ranking ATP derrotó al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4 en la final del Roma Open y levantó un nuevo título sobre polvo de ladrillo.

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