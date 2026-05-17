Jannik Sinner continúa dominando el circuito mundial con una autoridad impresionante. El número uno del ranking ATP derrotó al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4 en la final del Roma Open y levantó un nuevo título sobre polvo de ladrillo.

Aunque Ruud comenzó mejor el partido y logró ponerse rápidamente 2-0 arriba en el primer set, la reacción de Sinner fue inmediata. El italiano volvió a mostrar un tenis agresivo, sólido desde el fondo de la cancha y prácticamente sin errores para darle vuelta al marcador con mucha autoridad.

Con velocidad de piernas, potencia en la derecha y una gran consistencia, Sinner dominó el encuentro desde el tercer game del primer set. En la segunda manga consiguió un quiebre temprano y administró la ventaja hasta cerrar otra final casi sin sobresaltos.

El triunfo en Roma le permitió alcanzar un récord inédito: ganó seis torneos Masters 1000 consecutivos. Desde octubre de 2025, el italiano conquistó París, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y ahora Roma, algo que ningún otro tenista había logrado anteriormente.

Además, Sinner igualó a Novak Djokovic como los únicos jugadores en conquistar los nueve Masters 1000 al menos una vez. La diferencia es que el italiano lo consiguió con apenas 24 años y ahora apunta a otro gran desafío: ganar Roland Garros 2026 y completar el ansiado Career Grand Slam.

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